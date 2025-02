Poncho Herrera y Eduardo Verástegui se enfrentan en las redes sociales

El 21 de febrero fue el segundo día de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, y Eduardo Verástegui dio un discurso en el que uno de sus ademanes fue interpretado por algunos como un saludo nazi. Eso dio pie a muchos comentarios en la red social X (antes Twitter), incluyendo uno del actor Poncho Herrera, quien escribió: “¿Esta señora sabrá de historia universal básica?”

Verástegui, ex actor y ahora activista político a favor de la administración de Donald Trump, siempre responde a quienes lo critican en las redes, y escribió: “Veo que además de distorsionar la historia universal, también necesitas una revisión de comprensión básica. Mi saludo fue un gesto de respeto y cariño hacia la audiencia, pero algunos prefieren ver fantasmas donde no los hay. Menos ignorancia y más lectura te harían bien”.

Algunos señalaron el comentario de Herrera (ex integrante del grupo RBD) como machista, enfatizando que Verástegui sólo había agradecido a los asistentes a la CPAC. Pero la discusión continuó con otro mensaje de Poncho: “¿Sigues? Te la pongo facilita para que entiendas…La forma es fondo. ¿Listo? Ahora sí a dormir. Night night (Como ya te crees gringo)”.

Eduardo reaccionó también a esa crítica: “Por más maromas que hagas, no vas a poder explicar por qué poner la mano en el corazón para mandar un cariño al público es propio y exclusivo de nazis. “La forma es fondo”, seguro sentiste que sonabas bien inteligente con eso, pero tengo malas noticias. No conoces el fondo porque no viste el video, interpretas la forma como te conviene y usas esto para difamar a alguien. Esta vez, sí fuiste como los demás”.

La expresión que hizo Eduardo Verástegui fue al principio de su discurso; el también productor de cine comentó que Trump había ganado las elecciones tres veces, y que en septiembre habrá una Conferencia de Acción Política Conservadora en México: “El sentido común ha ganado una vez más en los Estados Unidos. Voy a unirme al movimiento de Elon Musk y el presidente Trump. Mi corazón va con todos ustedes. ¡Luchen, luchen, luchen! En México actualmente no hay oposición real…nunca nos detendremos, nunca nos rendiremos”.

