Anahí desmiente acusaciones de supuesto desaire hacia Aldo de Nigris

La cantante y actriz Anahí ha decidido poner punto final a la polémica en la que se le acusó de haber tenido un desaire en contra del influencer Aldo de Nigris cuando se le planteó la idea de compartir escena con él. ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue por medio de redes sociales que se difundió la noticia del supuesto rechazo que la ex integrante de RBD expuso ante la idea de compartir cámara con el creador de contenido para la portada de una revista. Según reportes, la famosa habría argumentado que él no contaría con la trayectoria suficiente para protagonizar la sesión de fotos junto a ella.

Sin embargo, la ex integrante de RBD no dejó pasar la oportunidad de hacer frente a estas acusaciones y acabarlas de una buena vez con un breve, pero contundente mensaje colocado desde su cuenta oficial de Instagram.

“¡Buenos días! Tan temprano y ya funada (…) No tengo idea de qué portada hablan. ¡Aldito es un amor! ¡Yo feliz de compartir con él!“, expresó la famosa por medio de sus plataformas digitales.

Asimismo, explicó que no ha recibido ninguna una propuesta para encabezar alguna publicación: “No entiendo de dónde salió esa total MENTIRA. Nunca recibí ninguna invitación para una portada. Yo siempre estaré aquí para él y para TODOS”, reiteró.

Siempre frontal y sin miedo al qué dirán, Anahí aplaudió la labor que las nuevas generaciones han realizado en el mundo del entretenimiento y negó estar en contra del gran ganador del reality “La Casa de los Famosos México 3”.

La artista cerró su reflexión con una dedicatoria para el regiomontano: “Son una nueva generación que merecen lo más bonito. Siempre cuentan conmigo y sobre todo siempre quiero recordarles que cuiden su corazón y nunca dejen que nadie los haga cambiar (…) ¡Te quiero mucho, Aldito!“, concluyó la famosa.

