Anahí regresa a “¿Quién es la Máscara?” tras la polémica por presunto fraude

Contra todo pronóstico y para sorpresa del público, la cantante Anahí confirmó su regreso como “investigadora” al reality de Televisa “¿Quién es la Máscara?” en su séptima temporada. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la ex integrante de RBD lanzó este bombazo: “I’m back” (Estoy de vuelta), escribió para acompañar la fotografía oficial con la que se anunció su participación en la reconocida producción.

A la par de dicho post, Anahí consintió a sus seguidores con una probadita de lo que sucedió en el día de grabación de los promocionales para la séptima edición de “¿Quién es la Máscara?”. Esto lo hizo por medio de un breve clip en sus historias en el que mostró parte de la sesión fotográfica que protagonizó.

Además del regreso de la actriz y cantante, se confirmó que Juanpa Zurita y Carlos Rivera continuarán en su labor como “investigadores” dentro del show. Sin embargo, la actriz Martha Higareda decidió poner en pausa su participación debido a la dulce espera de sus mellizos, por lo que la actriz Ana Brenda Contreras será la encargada de ocupar su lugar.

“Los domingos de la máscara regresan. Nos vemos el 12 de octubre, bienvenida @anabreco“, son las palabras con las que el creador de contenido Juanpa Zurita hizo mención de su regreso a este proyecto.

La polémica de Anahí por presunto fraude en “¿Quién es la Máscara?”

Como era de esperarse, las respuestas a este anuncio no se hicieron esperar, pues este surge meses después de que la artista fuera señalada de presunto fraude tras la filtración de una lista con los nombres de los famosos que formarían parte de la edición anterior.

A pesar de la polémica que se generó en su momento, Anahí se mantuvo firme en su postura al negar los señalamientos en su contra y se mostró dispuesta a colaborar con la producción para esclarecer los hechos: “Jamás me he prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de mis principios”, indicó en ese entonces.

Semanas después, se dio a conocer que la televisora respaldó a la artista y descartó cualquier acción legal en su contra. Tras una investigación, se confirmó que los culpables de dicha filtración fueron dos miembros de la producción a quienes se les relevó de sus puestos.

Seguir leyendo:

• Anahí responde contundente ante las críticas sobre su rostro

• Anahí comparte foto con sus hijos y enfrenta fuertes comentarios por su aspecto

• Anahí da un vistazo al detrás de escenas de su video con Karol G