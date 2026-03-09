Anahí responde a las críticas sobre su cuerpo: “Que la empatía exista”

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la cantante y actriz mexicana Anahí utilizó sus redes sociales para alzar la voz y defender su derecho a vivir libre de críticas y señalamientos sobre su apariencia física.

La exintegrante de RBD expuso la crudeza de los mensajes que recibe a diario e hizo un llamado profundo a la empatía y la unión real entre mujeres.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Anahí exhibió una serie de mensajes directos que recibió, la gran mayoría provenientes de mujeres, en los que cuestionaban su estado de salud y su físico con frases como “Pareces anoréxica”, “Delgadez extrema”, “So skinnyyy” y “To the bone”. La artista reflexionó sobre el tono de la conversación pública y señaló la contradicción que persiste en fechas tan simbólicas.

“Que sea de verdad, que la unión no solo sea un día. Que la empatía exista. Millones así y otros que no quieren ver, son mensajes de mujeres…”, escribió la también actriz.

El mensaje de Anahí

Lejos de quedarse en la denuncia, Anahí también quiso enviar un mensaje constructivo. En otra publicación, compartió una fotografía en la playa junto a sus dos hijos, acompañada de una reflexión sobre su rol como madre y educadora: “Lo que sí les puedo asegurar es que aquí hay una mujer ‘creando’ dos seres buenos, empáticos y llenos de amor. Con los que algún día sus hijas puedan sentirse seguras”.

El mensaje cobra especial relevancia al considerar la historia personal de Anahí, quien ha hablado abiertamente en el pasado sobre su dura lucha contra la anorexia. Tras superar el trastorno alimenticio y transitar un proceso de recuperación, la artista compartió en distintas entrevistas y plataformas digitales los detalles de su actual estilo de vida saludable, enfocado en una dieta balanceada y el ejercicio.

Tras la gira de RBD, mostró su cuerpo tonificado y desmintió rumores sobre supuestas recaídas, insistiendo en que su salud se encuentra bajo control.

Seguir leyendo: