Anahí protagoniza fuerte caída durante su entrenamiento

La cantante Anahí vivió momentos de angustia tras de sufrir un aparatoso accidente en su hogar mientras realizaba rutina de entrenamiento diaria. De acuerdo con las imágenes difundidas por la propia artista, el momento se suscitó al realizar un ejercicio sobre su máquina de pilates.

Por medio de su cuenta de Instagram, la exintegrante de RBD documentó los momentos previos a la caída que la hizo terminar en el hospital. Enfundada en un conjunto deportivo de shorts y croptop, la famosa presumió su intensa rutina para un abdomen marcado, sin saber que un mal movimiento la haría terminar en el piso.

“Y después de eso, qué creen que pasó amiguitos…”, escribió sobre la historia donde se le veía de lo más concentrada en su ejercicio.

En su siguiente publicación, se aprecia a Anahí frente la cámara en un segundo ejercicio que la hace caer de espaldas desde lo alto de la misma máquina de pilates. Tras el fuerte impacto, la artista se incorpora rápidamente mientras intenta apaciguar su dolor.

No pasó mucho tiempo antes de que las imágenes encendieran las alarmas entre la comunidad digital de Anahí, quien decidió desestimar las especulaciones sobre su estado de salud con un breve, pero contundente mensaje.

“Todo bien gracias a Dios, pero qué susto amiguitos“, comentó junto a una imagen de la radiografía de su cuello y columna. “¡En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo! Gracias a Dios no pasó nada”.

Horas más tarde se dejó ver en compañía de su esposo Manuel Velasco y sus hijos Emiliano y Manu en una selfie donde externó su agradecimiento porque el incidente no pasó a mayores: “Ahora a dar gracias infinitas y, ¡a gozar a mis amores! Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”, recalcó.

Seguir leyendo:

• Anahí comparte un emotivo mensaje tras ruptura de Marichelo y Jorge D’Alessio: “Te mereces lo mejor”

• Anahí responde a las críticas sobre su cuerpo: “Que la empatía exista”

• Anahí desmiente acusaciones de supuesto desaire hacia Aldo de Nigris