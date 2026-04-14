Anahí comparte un emotivo mensaje tras ruptura de Marichelo y Jorge D’Alessio: “Te mereces lo mejor”

A solo unos días de confirmarse la separación entre el cantante Jorge D’Alessio y su esposa Marichelo Puente, Anahí reapareció en redes sociales con un conmovedor mensaje de aliento para su hermana en este duro proceso.

Por medio de sus historias de Instagram, la exintegrante de RBD extendió su cariño a la actriz y dejó ver que forma parte de su red de apoyo cercana, sin emitir declaraciones directas. Para ello retomó el texto de una imagen que hacía eco del fuerte lazo que existe entre hermanas.

“Hermana mía, que nunca se te olvide lo valiosa que eres, lo linda que eres y lo grande que brillas, te mereces lo mejor, te amo”, se lee en la imagen que muchos interpretaron como una dedicatoria directa a su hermana.

Marichelo Puente confirmó su cercanía con la estrella de RBD en este momento personal al repostear la imagen desde sus plataformas digitales poco tiempo después.

Cabe mencionar que la postura de Anahí sale a la luz a tan solo unas horas de que su hermana mayor se pronunciara por primera vez ante los medios de comunicación sobre su separación del vocalista de Matute.

En un encuentro con la prensa a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Marichelo reconoció que atraviesa un proceso complejo a nivel emocional: “No está siendo un momento fácil, es un momento muy complicado, que nadie creo que quiera vivirlo y no creo ser la única mujer que está pasando algo así. No soy la primera ni la última y, todo lo que queda, es echarle para adelante”, expresó ante los medios.

Por su parte, Jorge D’Alessio indicó que, por el bienestar de sus hijos, mantendrán cada paso dentro de su proceso a puerta cerrada. “Es importante mantenerlo lo más hermético posible y la razón absoluta son nuestros hijos. Si aún siendo lo más privados con esto se han dicho tantas cosas, salen cosas absurdas, pues es complicado“, dijo en entrevista con el programa “Hoy”.

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