Jorge D’Alessio y Marichelo Puente confirman su separación tras 14 años juntos

El cantante Jorge D’Alessio y Marichelo Puente han puesto fin a su relación de pareja tras más de una década en matrimonio, así lo confirmó el integrante de Matute. De acuerdo con las declaraciones del famoso, su prioridad y la de su aún esposa es el bienestar de sus hijos en común, por lo que pidieron respeto y privacidad en este periodo de transición.

En una entrevista concedida a las cámaras del programa “Hoy”, el hijo de Lupita D’Alessio se sinceró sobre los altibajos que ha vivido desde que eligieron tomar caminos separados.

“Es un momento difícil para los dos. Estamos ahorita separados y estamos tratando de hacer todo desde el amor, el amor de familia, con la mente en nuestros hijos. No sabes qué depara el futuro, pero lo queremos hacer lo más prudentemente posible”, destacó el cantante.

Asimismo, reveló que, por el bienestar de sus hijos, mantendrán cada paso dentro de su proceso a puerta cerrada. “Es importante mantenerlo lo más hermético posible y la razón absoluta son nuestros hijos. Si aún siendo lo más privados con esto se han dicho tantas cosas, salen cosas absurdas, pues es complicado”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la razón detrás de su divorcio, Jorge D’Alessio fue contundente al defender su privacidad: “Solo nosotros sabemos (…) Seguiremos siendo socios de por vida y acordamos no decir más. Llegará un momento en el que la madre de mis hijos hablará con algún medio y yo más adelante lo haré, pero te aseguro que será en este tono”, aseguró.

Para el famoso, es indispensable mantenerse como una figura paterna presente, tal y como lo ha hecho desde el día uno. Por esta razón, mantendrá una comunicación constante con Marichelo, asegurando que nunca les faltará nada: “Solamente es darle tiempo al tiempo, dejar que los corazones sanen, que las cosas se acomoden. Siempre es un proceso difícil una separación”.

En este sentido, Jorge D’Alessio se deshizo en halagos sobre la madre de sus hijos, describiéndola como una mujer íntegra y con valores.

“He sido bien claro: mi mujer, la madre de mis hijos, es una mujer intachable, de una sola pieza, con valores fuera de serie, y le doy gracias a Dios que sea la madre de mis hijos porque sé que van a crecer con valores brutales gracias a ella“, concluyó.

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