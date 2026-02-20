Hijo de Jorge D’Alessio es atacado por un tiburón: esto dijo el cantante sobre el incidente

El músico Jorge D’Alessio rompió el silencio sobre el susto que vivió con su familia durante su reciente visita a Tulum, donde uno de sus hijos con Marichelo Puente, hermana de Anahí, fue víctima de una mordida de tiburón.

Según lo revelado por el integrante de Matute, el día de playa del que disfrutaba en familia dio un giro de 180 grados de forma repentina: “Todo cambió en un segundo. Le dio tres mordidas; la segunda que le dio, a él ya le dolió mucho y la jaló y eso le rasgó mucho la piel. Entonces, esa fue la herida más grave”, relató en una charla con la prensa.

El hijo de Lupita D’Alessio reconoció la respuesta inmediata de su esposa, quien se encargó de controlar la situación y de gestionar la movilización del pequeño al hospital: “Yo reaccioné pésimo. Yo reaccioné en shock, corrí cuando mis hijos gritaron. Y agarré a Pato, lo empecé a cargar y cuando le vi la pierna me quedé pálido (…) Mi mujer hizo el torniquete y yo: ‘Voy por la camioneta’. Somos un equipo, pero la verdad yo no reaccioné también, yo sí me quedé petrificado”, compartió.

Pese a la magnitud de lo ocurrido, el cantante confirmó que su hijo se encuentra bien de salud y recuperándose tras recibir la atención médica pertinente. A propósito de dicha parada en el hospital, el famoso dijo: “Muy valiente mi hijo, muy valiente… para antes de coserlo lo tuvieron que anestesiar de manera local. Híjole, ahí sí, pobrecito, no había otra cosa que hacer, pero se aguantó“.

Jorge D’Alessio aclaró que el incidente que vivió su hijo se trata de un hecho aislado en la zona y pidió al público que la noticia no sea el motivo de la disminución de visitas a dicho destino turístico.

“Es muy raro que pase esto. O sea, es muy raro. Las playas mexicanas son de las más seguras del mundo, ¿no? No es como Australia… era un pequeño tiburón de arrecife que se acercan más en la tarde y muerden por curiosidad, no por atacar. Entonces, sí es importante decirlo, las playas de México son tremendamente seguras y más Tulum“, dijo ante los medios de comunicación.

Para cerrar, resaltó la importancia de estar preparados para ese tipo de situaciones de riesgo: “Vamos a tomar un curso de primeros auxilios porque lo importante es estar preparado para estas cosas”, contó.

Seguir leyendo:

• Hijo de Lupita D’Alessio rompe en llanto tras destrozos del huracán Otis en Acapulco

• Asaltan al hijo de Lupita D’Alessio a punta de pistola

• Hijo de Lupita D’Alessio se siente desesperado por la inseguridad en México