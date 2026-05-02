Karol G agradeció a sus fans por agotar las fechas de su tour: “Mi corazón se quiere explotar”

La “Bichota” lo volvió a hacer. Karol G, la figura femenina más influyente del género urbano en la actualidad, dejó claro que su conexión con el público es inquebrantable.

Tras el reciente anuncio de su esperada gira mundial “Viajando por el Mundo Tropitour”, la artista colombiana recurrió a sus redes sociales para expresar su profundo agradecimiento y emoción al ver que las entradas para la mayoría de sus fechas se agotaron en cuestión de horas.

A través de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, Carolina Giraldo Navarro —nombre real de la cantante— compartió una serie de imágenes que reflejan su alegría y el arduo proceso de preparación para este nuevo ciclo.

“Ayer salimos con las ventas generales de ‘Viajando por el mundo, Tropitour’ y mi corazón se quiere explotar… no puedo creer que estamos haciendo hasta 3 y 4 estadios por lugares es una locura ver como la familia ha crecido… como siguen ahí conmigo , fieles y presentes en cada paso”, expresó la intérprete de “Provenza”.

Un fenómeno que trasciende fronteras

El éxito de esta nueva gira no es casualidad. Tras el arrollador paso de su anterior tour “Mañana Será Bonito”, las expectativas por su regreso a los escenarios eran máximas.

El “Viajando por el Mundo Tropitour” promete ser una experiencia inmersiva que celebra las raíces latinas, integrando sonidos de cumbia, merengue y reggaetón, inspirados en su más reciente material discográfico.

El impacto ha sido tal que ciudades como Madrid, Barcelona, Ciudad de México y Bogotá ya han tenido que habilitar segundas y terceras fechas debido a la demanda en las preventas.

Los reportes confirman que Karol G se encamina a romper sus propios récords de asistencia, consolidándose como la primera artista latina en llenar múltiples estadios de manera consecutiva en diversos continentes.

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