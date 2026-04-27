Karol G lanzó tema inédito que presentó en Coachella

Karol G lo volvió a hacer. Tras consolidarse como una de las máximas figuras del género urbano, la “Bichota” decidió bajar las revoluciones para conectar con las fibras más sensibles de su audiencia.

El viernes, la cantante colombiana lanzó oficialmente “Después de ti”, una canción de desamor que había mantenido como una sorpresa exclusiva para su histórica presentación en Coachella 2026.

El tema no es una canción solista convencional, se trata de una colaboración con Greg Gonzalez, líder de la banda de dream pop Cigarettes After Sex. Esta unión artística marca un giro en el estilo de la carrera de la artista paisa, alejándose momentáneamente de los ritmos bailables para sumergirse en una balada nostálgica que retrata la dificultad de retomar la rutina tras una partida definitiva.

Letra que llega al alma

La letra de “Después de ti” ha generado un impacto inmediato en redes sociales. Con frases como “Un día más que me levanto, desayuno y no me sabe a nada“ y “Es que después de ti se me acabó la vida, no aprendo a vivir sin tu compañía“, la canción aborda el vacío emocional y la negación.

Durante su presentación en Coachella la artista dedicó unas palabras sugiriendo que el tema podría evocar a alguien “que se fue al cielo”; sin embargo, los fanáticos la relacionan con un cambio en personales en la vida de la cantante.

Más allá de los rumores, los fans destacaron la madurez vocal de Karol G y su capacidad para transitar entre géneros con autenticidad.

El lanzamiento oficial vino acompañado de un visualizer en plataformas digitales que, a pocas horas de su estreno, ya suma millones de reproducciones.

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