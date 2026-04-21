Karol G anuncia las fechas de su “Tropitour”: ¿En qué ciudades de EE. UU. se presentará?

A solo días de haber conquistado el escenario de Coachella y hacer historia como la primer latina en presentarse en el reconocido festival de música, Karol G ha confirmado las fechas y los destinos que visitará durante su gira titulada “Viajando por el mundo TropiTour”.

El anuncio fue dado a conocer en las redes sociales de la colombiana, por medio de un creativo video en el que se le ve empacar sus pertenencias mientras se prepara para un largo viaje. Con una estética de colores llamativos y dejando guiños a varios países latinoamericanos, la famosa promete llevar su música a más de 35 ciudades alrededor del mundo.

De acuerdo con el anuncio, los primeros países confirmados para la visita de la denominada ‘Bichota’ son Estados Unidos, Francia, España, Brasil, Argentina, Perú y Colombia. No obstante, reveló que existe la posibilidad de que se asignen más fechas a lo largo del año.

¿Qué países visitará Karol G en su “Viajando por el mundo TropiTour”?

Karol G arrancará su gira mundial durante la segunda mitad del 2026 y su primera parada será el Soldier Field Stadium en Chicago, el próximo 24 de julio. A partir de entonces, recorrerá otras 15 ciudades en territorio estadounidense, incluyendo: Washington, Las Vegas, Los Angeles, San Antonio, Boston y Nueva York, por mencionar algunas.

En el caso de Latinoamerica, la intérprete de “Provenza” y “Tusa” volverá a pisar el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde a principios de 2024 ofreció un total de 7 conciertos como parte de su gira “Mañana Será Bonito Tour”.

A esta fiesta se sumarán países como Ecuador, Argentina, Perú, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico y su natal Colombia. Mientras que en territorio europeo, Karol G llevará su música a España, Francia, Polonia, Italia y Alemania a partir del mes de febrero de 2027.

“Viajando por el mundo TropiTour”: Fechas y ciudades

En 2026:

24 de julio: Soldier Field – Chicago, IL

29 de julio: Rogers Stadium – Toronto, ON

2 de agosto: Northwest Stadium – Washington, DC

7 de agosto: Allegiant Stadium – Las Vegas, NV

14 de agosto: SoFi Stadium – Los Angeles, CA

21 de agosto: Levi’s Stadium – San Francisco, CA

26 de agosto: Lumen Field – Seattle, WA

29 de agosto: State Farm Stadium – Phoenix, AZ

2 de septiembre: Alamodome – San Antonio, TX

6 de septiembre: Sun Bowl Stadium – El Paso, TX

12 de septiembre: Gillette Stadium – Boston, MA

17 de septiembre: MetLife Stadium – New York, NY

24 de septiembre: Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA

27 de septiembre: Reliant Stadium – Houston, TX

2 de octubre: Hard Rock Stadium – Miami, FL

9 de octubre: Raymond James Stadium – Tampa, FL

15 de octubre: AT&T Stadium – Dallas, TX

6 de noviembre: Estadio BBVA – Monterrey, MEX

13 de noviembre: GNP Seguros Stadium – Ciudad de México, MEX

27 de noviembre: Estadio Nacional de Costa Rica – San José, CRI

4 de diciembre: Estadio Nemesio Camacho El Campín – Bogotá, COL

En 2027:

15 de enero: Estadio Olímpico Atahualpa – Quito, ECU

22 de enero: Estadio San Marcos – Lima, PER

28 de enero: Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos – Santiago, CHL

5 de febrero: Sede por confirmar (TBD) – Buenos Aires, ARG

12 de febrero: Mercado Livre Arena Pacaembu – São Paulo, BR

19 de febrero: Estadio Olímpico – Santo Domingo, DOM

26 de febrero: Estadio Hiram Bithorn Sosa – San Juan, PRI

3 de junio: Estadi Olimpic – Barcelona, ESP

11 de junio: Estadio La Cartuja – Sevilla, ESP

18 de junio: Estadio Da Luz – Lisboa, PRT

24 de junio: Riyadh Air Metropolitano – Madrid, ESP

1 de julio: La Défense Arena – París, FRA

6 de julio: Tottenham Hotspur Stadium – Londres, GBR

10 de julio: Johan Cruijff ArenA – Ámsterdam, NLD

14 de julio: PGE Narodowy – Varsovia, POL

17 de julio: Merkur Spiel-Arena – Düsseldorf, DEU

21 de julio: Groupama Stadium – Lyon, FRA

24 de julio: San Siro Stadium – Milán, ITA

¿Cuándo comienza la venta de boletos para los conciertos de Karol G?

La preventa de boletos para la fila de conciertos del “Viajando por el mundo TropiTour” se llevará a cabo el 27 de abril y estará disponible desde la página oficial de la cantante. El registro para la preventa se cierra el 24 de abril a las 8:00 GMT.

Hasta el momento, la fecha oficial para la venta general no ha sido confirmada por Karol G y su equipo. No obstante, se detalló que más información será compartida desde los canales oficiales de la artista.

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