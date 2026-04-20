Karol G cerró su show en Coachella con anuncio de tour

Karol G no solo llegó a Coachella para cumplir un sueño, sino para reclamar su lugar como la máxima referente de la música latina actual.

En la noche de cierre del segundo fin de semana del festival en Indio, California, la estrella colombiana hizo historia al convertirse en la primera mujer latina en presentarse como cabeza de cartel, sellando su actuación con una noticia que sus seguidores esperaban con ansias: saldrá de gira.

El espectáculo fue una celebración de la identidad latina de principio a fin. Desde el inicio con su nuevo éxito “Latina Foreva”, Karol G transformó el escenario en una fiesta tropical llena de color, mariachis y ritmos que recorrieron desde el reggaetón hasta la salsa. Sin embargo, el momento cumbre llegó al final de su set.

Mientras los acordes de su himno “Provenza” resonaban en el desierto, las pantallas gigantes proyectaron un mensaje contundente: “Nos Vamos de Tour”.

Aunque las fechas y ciudades específicas aún no han sido reveladas, el anuncio llega en un momento inmejorable para la artista. Tras el fenómeno global de su gira anterior en 2024, que recaudó más de 300 millones de dólares, este nuevo tour servirá para promocionar su más reciente producción discográfica, “Tropicoqueta”.

Durante su presentación, la “Bichota” estuvo acompañada por invitados de lujo como Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro, reforzando la unión del género urbano. No obstante, más allá de la música, Karol G aprovechó el micrófono para lanzar un mensaje de empoderamiento: “No sientan miedo, sientan orgullo. Esto es por mis latinos que han estado luchando en este país”.

Con este cierre monumental, Karol G no solo reafirma su dominio en las listas de popularidad, sino que deja claro que el 2026 será el año en el que su “poder latino” volverá a recorrer los escenarios más importantes del mundo.

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