Karol G destapa cómo descubrió una infidelidad gracias al GPS: “Me decía que estaba en casa”

A solo unos días de haber hecho historia con su presentación en el Festival de Coachella, la cantante Karol G continúa en boca del público. ¿El motivo? A través de redes sociales, tomaron relevancia sus declaraciones sobre una mala experiencia amorosa en la que la tecnología la ayudó a enterarse de una infidelidad.

El testimonio de la figura del género urbano fue compartido durante su paso por el podcast “Call her daddy”, destapando la intriga del público por conocer la identidad detrás de la historia.

“Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS”, confesó ante la conductora Alex Cooper. “El me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente”.

A pesar de los intentos de su exnovio de mantener la relación, Karol G tomó la decisión de tomar caminos separados. Esto bajo la premisa de que perdonar una infidelidad es permitir que suceda nuevamente.

“No y no. Un ‘no’ es eso: es un basta ya. Eso es un ‘siguiente, por favor'”, sentenció contundente al expresar su postura ante la infidelidad.

Pese a esta experiencia, la artista, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, confesó sentirse atraída por personalidades que terminan siguiendo este patrón: “Me gusta un poco el chico malo, ¿sabes? Tengo que cambiar eso (…) Y me gusta el chico que parece que es del barrio y es tranquilo; ese es mi tipo”, detalló en la charla.

Esta confesión abrió el debate sobre su definición de una “cita perfecta”, ante lo que Karol G respondió: “Para mí, es que me lleven a comer perro caliente y papas fritas, a un lugar de la calle, y que me haga sentir que soy del barrio, como donde vienen los chicos malos. Me encanta eso”.

Fue el pasado 12 de abril cuando la colombiana rompió un récord histórico al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del popular festival Coachella. A pesar de este éxito a nivel profesional, la famosa volcó los reflectores hacia una causa más profunda.

“Esta noche no se trata solo de mí, sino de mi comunidad latina, de mi gente. Esto se trata de mis latinos que han estado luchando en este país últimamente. Los apoyamos. Estoy orgullosa porque esto saca lo mejor de nosotros: unidad, resiliencia, un espíritu fuerte. No hacemos esto para excluir a nadie, lo hacemos para que todos se sientan bienvenidos a nuestra cultura, a nuestra música. Por favor, no tengan miedo, siéntanse orgullosos. ¡Levanten su bandera!”, expresó ante una audiencia de más de 100 mil personas.

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