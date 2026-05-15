Karol G recibirá el premio a la Excelencia Artística Internacional en los AMA’s 2026

Karol G, considerada una de las máximas representantes del género urbano, será honrada con el premio a la Excelencia Artística Internacional durante la gala de los American Music Awards 2026, que se llevará a cab el próximo 25 de mayo en la Arena MGM Grand Garden de Las Vegas.

De acuerdo con un comunicado de CBS y Dick Clark Productions, la intérprete de “Provenza” se ha hecho acreedora a este galardón por su música e influencia cultural a nivel mundial, inspirando e impactando en audiencias de todas las edades.

Dentro de los logros que avalan su impacto, los organizadores destacaron: “Más de 128 mil millones de transmisiones y 310 Certificaciones de Platino. Es la primera mujer en debutar un álbum en español en el número 1 del Billboard 200”, se lee en el anuncio colocado desde Instagram.

Otras estrellas que han sido acreedoras a este honor han sido Whitney Houston, Aerosmith, los Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart, por mencionar algunos.

La entrega de dicho galardón no será el único momento en el que Karol G suba al escenario de los AMA’s 2026, pues se confirmó que protagonizará una presentación en vivo como antesala al próximo arranque de su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”.

Además, de la colombiana, el show contará con presentaciones de Hootie & the Blowfish, KATSEYE, Keith Urban, Maluma, Riley Green, SOMBR, Teddy Swims, Teyana Taylor y Twenty One Pilots.

¿Cuándo y dónde ver la gala de los American Music Awards 2026?

La ceremonia que celebra lo mejor de la música se realizará este 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con Queen Latifah como presentadora.

El público podrá sintonizar la ceremonia en vivo por la cadena CBS y la plataforma de streaming Paramount+ a partir de las 8:00 p.m., hora de Miami. Por su parte, aquellos que deseen formar parte de esta fiesta de manera presencial, podrán hacerlo al adquirir sus entradas en el sitio web de eventos en vivo AXS.

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