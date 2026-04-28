Karol G se encuentra de luto por la pérdida de un familiar

Abril ha sido un mes lleno de emociones para la cantante Karol G. Y es que a solo unas semanas de haber hecho historia y coronarse como la primera latina en liderar el Festival de Coachella, la colombiana se enfrenta a una pérdida irreparable: la pérdida de su tía.

En medio de una agenda llena de compromisos, la intérprete de “Provenza” hizo una pausa para reunirse con sus familiares y darle el último adiós a su tía Teresa en un funeral a puerta cerrada.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por Jessica Giraldo, hermana de Karol G, por medio de un conmovedora publicación en Instagram que hizo mención del gran pilar que la señora Teresa fue para su familia.

“El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra. Te amamos, tía hermosa… Honraremos siempre tu legado de amor, de solidaridad y de unión familiar“, se lee en el escrito con el que acompañó una imagen de la fallecida.

Pese al silencio que mantuvo desde sus propias redes sociales, a través de TikTok circuló un video en el que se aprecia a una Karol G llorando desconsolada en el funeral de su tía, mientras abraza a sus familiares y los acompaña en su pena.

Las muestras de cariño y palabras de aliento no tardaron en hacerse llegar desde plataformas digitales, demostrando que el apoyo por parte de sus fanáticos se mantiene firme en los buenos y las malos momentos.

“Fortaleza y miles de bendiciones”; “Mis condolencias para ti y tu familia, Karol”; “Millones de abrazos en este momento”; “Ánimo”; “Lo siento mucho” y “Mucho consuelo en esta pérdida”, destacan en la sección de comentarios.

En medio de este doloroso adiós para “La Bichota”, se lanzó el tema “Después de Ti” en colaboración con Greg González, mismo que cantó por primera vez ante el público durante su participación en el Festival de Coachella. En sus versos, la canción habla del vacío que una persona dejó en la vida de otra.

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