De Medellín al mundo: Remezcla Más repasa la carrera de Karol G en “Spotlight Sessions”

A sus 35 años, la cantante colombiana Karol G se ha consolidado como una de las mayores exponentes del género urbano a nivel mundial. En medio de este éxito, la plataforma de streaming Remezcla Más celebra su historia de ascenso con un especial que recolecta entrevistas exclusivas y sus videos musicales más aclamados.

“Spotlight Sessions: Karol G” es el nombre de la pieza audiovisual producida por la plataforma que funciona como un especial biográfico y cultural de la artista, teniendo como eje central a la ciudad de Medellín, Colombia.

Durante sus casi 40 minutos de duración, el especial recorre la evolución de Karol G desde sus inicios en su país natal hasta convertirse en una figura global mientras incorpora fragmentos de videos musicales que acompañan su evolución artística.

Desde esa narrativa se destaca su consolidación como referente femenina en un género históricamente dominado por hombres, así como su proyección internacional y conexión con nuevas audiencias pese a la saturación del mercado musical actual.

Además de Karol G, la sección “Spotlight Sessions” cuenta con episodios protagonizados por estrellas como el español C. Tanga, el dominicano Prince Royce, Feid, Rosalía, el Malilla y la agrupación colombiana Piso 21, por mencionar algunos. Los episodios se encuentran disponibles gratis desde la plataforma Remezcla Más.

Disfruta de “Spotlight Sessions: Karol G” aquí:

Karol G será homenajeada en los AMA’s 2026

La intérprete de “Provenza” y “TUSA” se mantiene pisando fuerte en la escena internacional y prueba de ello es el homenaje que recibirá durante la gala de los American Music Awards 2026, que se llevará a cabo el próximo 25 de mayo en la Arena MGM Grand Garden de Las Vegas.

De acuerdo con un comunicado de CBS y Dick Clark Productions, la ganadora del Grammy se ha hecho acreedora a este galardón por su música e influencia cultural a nivel mundial, inspirando e impactando en audiencias de todas las edades.

Dentro de los logros que avalan su impacto, los organizadores destacaron: “Más de 128 mil millones de transmisiones y 310 Certificaciones de Platino. Es la primera mujer en debutar un álbum en español en el número 1 del Billboard 200”, describe el anuncio colocado desde Instagram.

La entrega de dicho galardón no será el único momento en el que Karol G suba al escenario de los AMA’s 2026, pues se confirmó que protagonizará una presentación en vivo como antesala al próximo arranque de su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”.

Seguir leyendo:

• Remezcla Más impulsa la música latina emergente con “Nuevo Noise Live”

• Remezcla Más celebra el legado de María Félix y Pedro Infante

• Voces femeninas que conquistan la pantalla: Qué ver este Día de la Mujer en Remezcla Más