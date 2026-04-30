Remezcla Más impulsa la música latina emergente con “Nuevo Noise Live”

La plataforma de streaming Remezcla Más reafirma su misión de ser un espacio que ofrece al público contenido original y diseñado para conectar con las nuevas generaciones. En esta ocasión lo hace a través del lanzamiento de la playlist “Nuevo Noise Live”, que incluye una recolección del talento latino underground que prometen alcanzar éxito internacional.

Desde su catálogo digital, Remezcla Más pone a disposición de sus usuarios una recolección de las presentaciones protagonizadas por Chavi Leons, Mijita, Bendi La Bendición y Riobamba desde “Elsewhere” en Brooklyn, Nueva York, el pasado mes de octubre de 2025.

Estos shows incorporan una fusión de géneros que ofrece algo para todos los gustos: desde dembow vanguardista y R&B sofisticado hasta “garage” pop pegadizo y sonidos experimentales que desafían las etiquetas.

Remezcla Más apuesta por la música latina emergente con el playlist “Nuevo Noise Live”. Crédito: Remezcla Más | Cortesía

Además de las actuaciones principales, cada evento incluyó un equipo rotativo de DJs residentes, seleccionados para ambientar la velada y potenciar la energía.

De esta manera, la atmósfera del espectáculo vivido se traslada a las pantallas y garantiza que no se trate solo de un espectáculo, sino de una noche inolvidable donde el público descubre a su próximo artista favorito y disfruta de una experiencia realmente memorable.

Otros de los talentos a los que se ha impulsado por medio de esta iniciativa son: Los Walters, NOIA, Balún, Loyal Lobos y Angélica García.

Conoce a los artistas disponibles desde la playlist “Nuevo Noise Live”:

Chavi Leons

Chavi Leons forma parte de “Nuevo Noise Live”. Crédito: Remezcla Más. | Cortesía

Un artista afro-latino del Bronx que fusiona sus raíces dominicanas con el ritmo vibrante de Nueva York. Multiinstrumentista y estudiante de teoría musical, convertido en creador que fusiona géneros, está dando forma al sonido de la próxima generación: arraigado en la herencia cultural, pero elevado a la vanguardia del presente.

Mijita

Mijita forma parte de “Nuevo Noise Live”. Crédito: Remezcla Más | Cortesía

Se trata de una artista pop dominicana, radicada en Nueva York y Miami, que fusiona hip hop, R&B y sonidos electrónicos con imágenes impactantes y narrativas cautivadoras. Criada en una familia creativa, su música transmite una honestidad audaz y una energía vibrante. Cuenta con colaboraciones como las de Rico Nasty y Vayda.

Bendi La Bendición

Bendi La Bendición parte de “Nuevo Noise Live”. Crédito: Remezcla Más | Cortesía

Artista puertorriqueño radicado en Nueva York. Su propuesta musical se basa en la fusión del drill sensual, el jersey club y los sonidos urbanos latinos. En colaboración con Dos Flakos y DJ Guari, su último proyecto, “Broke Boy Summer”, cuenta con la participación de la estrella del indie pop puertorriqueño Ana Macho.

Riobamba

Artista sonora, DJ, académica y fundadora de APOCALIPSIS, de ascendencia ecuatoriana y lituana. Mezcla clips de YouTube, sonidos de bodega y ruido en sets enérgicos con toques industriales. Ha compartido escenario con Ivy Queen, Tego Calderón y Celso Piña, combinando el futurismo latino con el activismo.

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