Drama, acción y música: lo nuevo en Remezcla Más este mes de enero

Remezcla Más arranca el mes de enero con nuevas historias, miradas intensas y sonidos imperdibles, dando la bienvenida a una selección de estrenos pensada para quienes buscan algo más que entretenimiento. Con esta suma de contenido, la plataforma continúa consolidándose como un espacio digital de calidad en donde el cine y la música latina conviven en una oferta diversa y accesible para disfrutarse en cualquier momento.

Entre las novedades de este mes se encuentran títulos como: “Enemigos Íntimos”, “Desde la esquina” y “El Club de los Idealistas”, propuestas que transitan del drama a la reflexión social, así como producciones cargadas de tensión como “Una bala es mi testigo” y “Bajo la metralla”.

A esta programación se suma la playlist “Nueva Music”, una selección que reúne lanzamientos recientes y voces emergentes, reafirmando la apuesta de Remezcla Más por combinar narrativas audiovisuales y música en una misma experiencia. ¿Y tú ya las conocías? ¡Que las disfrutes!

Nueva Music

El más reciente playlist del equipo de Remezcla Más pone el foco en la nueva música que está marcando el pulso actual de la escena latina. La selección reúne lanzamientos recientes, propuestas frescas y artistas emergentes que exploran distintos sonidos y estilos, reflejando la diversidad y evolución constante de la música contemporánea. ¡Descubre nuevas voces aquí!

Enemigos Íntimos

“Enemigos Íntimos” es un drama que sigue a siete personajes cuyas historias se cruzan mientras lidian con enfermedades, adicciones y conflictos emocionales. Protagonizada por Demián Bichir y Dolores Heredia, la película retrata encuentros intensos, decisiones difíciles y momentos de conexión inesperada, mostrando cómo incluso en medio del caos de la ciudad surgen vínculos que lo cambian todo. ¿Listo para sumarte a la aventura?

Desde la esquina

Para los amantes del fútbol, “Desde la esquina” es un documental deportivo que se adentra en la vida y trayectoria de Rómulo Quirarte, conocido como ‘El Maestro de Campeones’, uno de los entrenadores de boxeo más respetados de México. A través de su historia personal, marcada por retos, disciplina y perseverancia, el filme muestra el camino que lo llevó a formar grandes pugilistas, revelando el lado humano del ring y la pasión que se vive fuera de los reflectores.

El Club de los Idealistas

La comedia con tintes de drama no puede faltar a través de “El Club de los Idealistas”, película que cuenta con las actuaciones de Juan Pablo Medina y Nailea Norvind, y que sigue a siete amigos de la universidad que se reencuentran en un paraíso rural donde alguna vez prometieron jubilarse juntos. Con el paso del tiempo, la vida los ha llevado por caminos complicados, pero durante un fin de semana lleno de recuerdos, conversaciones honestas y momentos inesperados, redescubren la fuerza de su amistad.

Una bala es mi testigo

“Una bala es mi testigo” es un western con tintes de misterio que sigue a un hombre desconocido decidido a esclarecer el asesinato de su amigo ‘Enrique Mora’, un crimen que apunta, en apariencia, al poderoso ganadero ‘Juan Valverde’. Conforme avanza la investigación, las pistas lo llevan a descubrir una verdad mucho más compleja y a los verdaderos responsables detrás del homicidio. La película cuenta con la participación de Gastón Santos, recordado como el “John Wayne mexicano”, en una historia marcada por duelos, justicia y silencios en tierras desconocidas.

Bajo la metralla

Por último, pero no menos importante, Remezcla Más tiene para ti la cinta “Bajo la metralla”, un thriller de acción e intriga que arranca con el fallido intento de secuestro de un político por parte de un comando guerrillero, un operativo que deja una estela de violencia y muertes.

Cuando el líder del grupo captura a un antiguo compañero, la historia se transforma en un tenso enfrentamiento de ideas, lealtades y posturas políticas. Protagonizada por Humberto Zurita y María Rojo, la película combina acción, suspenso y reflexión en un relato intenso.

