De cine contemporáneo a beats urbanos: Contenido que no te puedes perder en Remezcla Más

Desde música que marca tendencia hasta historias que te mantienen al borde del asiento, la plataforma Remezcla Más reúne lo mejor del contenido latino en un solo lugar, ¡accesible con un simple click! Cada playlist, serie o película está pensada para acompañarte en cualquier momento del día, ya sea que busques energía, emoción, risas o un buen susto.

Este recuento hace un viaje por algunos de los imperdibles que ofrece Remezcla Más, comenzando por el vibrante mundo del urbano y siguiendo con títulos cinematográficos que no pasan desapercibidos. Prepárate para descubrir cómo la plataforma reúne ritmos, relatos y experiencias que celebran la cultura, el talento y las historias.

Nueva Music: Urbano

Prepárate para subirle al volumen en Remezcla Más, donde la música urbana está completamente gratis y a tu alcance en donde quiera que estés.

Desde el perreo clásico de 20 años de Reggaeton Hits, pasando por la energía imparable de “Las Rompe Discotecas”, hasta el poder y actitud de “Flow con Orgullo”, esta selección de playlists te lleva directo al corazón del movimiento urbano. ¡Dale play y deja que el flow te acompañe donde quieras!

Películas

El exorcismo de Carmen Farías

Si lo tuyo son las historias de terror, Remezcla Más trae para ti la cinta “El exorcismo de Carmen Farías”, que cuenta la historia de una periodista que hereda la antigua casa de su abuela tras la muerte de su madre. Al mudarse, descubre que el lugar oculta inquietantes secretos familiares que pondrán a prueba su valentía.

Protagonizada por Camila Sodi, Juan Pablo Castañeda y Juan Carlos Colombo, la cinta dirigida por Rodrigo Fiallega explora el misterio y la tensión psicológica en torno a un pasado que se niega a desaparecer.

Entra en mi vida

Para los amantes de la comedia, se encuentra disponible a un click de distancia esta producción mexicana dirigida por José Manuel Cravioto y protagonizada por Paulina Goto, Ximena Sariñana, Hugo Catalán y Lalo Elizarrarás: “Entra en mi Vida”.

La trama sigue a Eugenia, quien decide dar un vuelco total a su vida y probar suerte como influencer. Lo que empieza como un intento por escapar de su mala racha se convierte en una aventura llena de humor, desafíos y descubrimientos personales, mientras navega el acelerado mundo digital.

Correr para vivir

Disponible de forma gratuita en la plataforma Remezcla Más, la serie dirigida por Ivan Huerta y producida por Pablo Orden sigue a distintos triatletas amateurs cuya vida dio un giro gracias al triatlón.

Cada episodio retrata cómo estos atletas equilibran entrenamientos de alto rendimiento con sus responsabilidades laborales y familiares, mientras enfrentan emociones, obstáculos y motivaciones que impulsan su enorme esfuerzo. El programa ofrece una mirada íntima y humana al impacto transformador del deporte en la vida cotidiana, ¡disfrútalo aquí!

