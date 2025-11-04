Se lanza Remezcla Más, una plataforma de streaming sin costo para Latinoamérica y EE.UU.

El entretenimiento en español se anota un nuevo triunfo con el lanzamiento de “Remezcla Más”, una plataforma de streaming que en su debut ofrece más de 10 mil horas de contenido premium completamente gratis y a solo un click de distancia.

La plataforma creada por MYCODE reúne películas, documentales, música, cultura, y contenido original, diseñados para conectar con las nuevas generaciones, transformando la manera en que las audiencias disfrutan el contenido en español.

“Remezcla Más nace con la misión de ofrecer historias que representen la riqueza cultural, el talento y la creatividad de nuestra región“, declaró Pablo Rebolledo, Director of CTV Operations en MyCode, a través de un comunicado.

Además, se dio a conocer que los usuarios no necesitan de una suscripción o insertar un método de pago para disfrutar del contenido desde cualquier dispositivo en servicios como: Apple TV, Fire TV, Roku y Google Play.

Remezcla Más debuta en EE.UU. y Latinoamérica. Crédito: Cortesía

Su biblioteca ofrece un catálogo que abarca cine, música, deportes y cultura, incluyendo joyas restauradas de La Época de Oro del Cine Mexicano hasta estrenos exclusivos de películas contemporáneas de México, América Latina y el Caribe.

En su debut, ya se encuentran disponibles producciones como: “Nuevo Noise”, serie documental que sigue a músicos latinos emergentes, del rock al trap; “Catching Up”, retratos íntimos de artistas, atletas y referentes culturales que marcan tendencia en la región; Sesiones “Spotlight” de Remezcla, entrevistas exclusivas y de archivo con artistas como Bad Bunny, J Balvin, Karol G y Sebastián Yatra, mostrando su trayectoria antes de alcanzar fama global.

Remezcla Más está disponible a partir de hoy para descarga gratuita en todas las tiendas de aplicaciones mencionadas y puede disfrutarse desde cualquier parte de Latinoamérica y Estados Unidos.

