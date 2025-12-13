De música indie a clásicos navideños: lo nuevo de Remezcla Más en diciembre

La temporada decembrina trae consigo historias, sonidos y contenidos que invitan a la reflexión, la convivencia y el entretenimiento, y Remezcla Más se suma a este espíritu con una oferta pensada para disfrutar en cualquier momento y lugar. La plataforma reúne lo mejor del entretenimiento latino en un solo espacio digital, accesible con un simple clic, donde la música y el cine se convierten en compañía ideal para cerrar el año.

Entre los títulos disponibles destacan “Las niñas bien”, “El Complot Mongol” y “Cuidado con lo que deseas”, producciones que exploran distintos géneros y estilos narrativos. A esta selección se suman los contenidos de temática decembrina “Jesús, María y José” y “Jesús el niño Dios”, ideales para conectar con el sentido de las fiestas. Cabe destacar que cuatro de estos títulos están disponibles de manera exclusiva para la audiencia en Estados Unidos, reforzando la propuesta diferenciada de la plataforma en ese mercado.

La oferta se complementa con propuestas musicales como la playlist “Nueva Music: Indie”, pensada para quienes buscan descubrir sonidos frescos y artistas emergentes. Este recuento propone un recorrido por algunos de los imperdibles de Remezcla Más, una plataforma que reúne cine, música y cultura en un mismo espacio digital, celebrando el talento latino y acercándolo a las audiencias dondequiera que se encuentren.

Nueva Music: Indie

Descubre una selección indie de Remezcla Más que marca tendencia. Con canciones que van de la profundidad emocional de Silvana Estrada a la atmósfera envolvente de Siddhartha, pasando por la honestidad melódica de Madi Diaz, la playlist invita a explorar el panorama indie actual. Ideal para quienes buscan nuevas historias musicales y ritmos que se sienten cercanos, Nueva Music: Indie celebra el talento y la diversidad sonora en un solo lugar.

Clásicos navideños que no te puedes perder

Jesús, María y José

Dirigida por Miguel Zacarías, “Jesús, María y José” es una película mexicana que combina el relato bíblico con una mirada cinematográfica clásica, realizada a todo color y filmada en 1969, pero estrenada en marzo de 1972.

La cinta reúne a un destacado elenco encabezado por Guillermo Murray, Eric del Castillo yEnrique Rambal, así como la participación de varios niños actores que interpretan el papel de “Jesús” en distintas etapas de su infancia. Esta producción se encuentra disponible en Remezcla Más y se presenta como una propuesta ideal para la temporada decembrina, invitando a la reflexión y al encuentro con una de las historias más emblemáticas de la tradición cristiana.

Jesús el niño Dios

Estrenada el 16 de diciembre de 1971, a unos días de la Nochebuena y la Navidad, “Jesús, el niño Dios” es una cinta de inspiración bíblica dirigida por Miguel Zacarías y producida por Alfredo Zacarías, concebida para acompañar el espíritu de la temporada decembrina. Con una duración de 90 minutos, la película ofrece una recreación solemne y emotiva de los primeros años de vida de Jesús, enmarcada por una cuidada producción de época.

El elenco está integrado por Guillermo Murray, Gayle Bedall, Jorge Rivero, Luis Alarcón y Jorge Rado, quienes dan vida a una historia marcada por la fe, el peligro y la esperanza. La narración comienza en Belén, con el nacimiento de Jesús, el salvador enviado por Dios, y continúa con la visita de los Tres Reyes Magos, cuyo recorrido guiado por una estrella los lleva hasta Jerusalén, territorio gobernado por el temeroso rey Herodes.

Cine contemporáneo para disfrutar en Remezcla

Las niñas bien

“Las niñas bien” es una película mexicana dramática de 2018, dirigida y escrita por Alejandra Márquez Abella y basada en los personajes del libro homónimo de Guadalupe Loaeza. Su estreno internacional se dio en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 9 de septiembre de 2018.

La historia se sitúa en el México de principios de los años ochenta y sigue a Sofía, interpretada por Ilse Salas, y a un grupo de mujeres que habitan el exclusivo entorno de “Las Lomas”. Entre casas y autos de lujo, partidos de tenis y estrictos códigos sociales, sus vidas parecen definidas por el estatus, las apariencias y las “buenas costumbres”, hasta que la crisis financiera de 1982 sacude los cimientos de ese mundo aparentemente inquebrantable.

El Complot Mongol

El “Complot Mongol” es una cinta mexicana dirigida por Sebastián del Amo que se adentra en el thriller político con una atmósfera cargada de tensión y humor negro. La película cuenta con la producción de Damián Alcázar, Carolina Amador, Alejandro Barron, Marco Polo Constandse y el propio Sebastián del Amo, consolidando un proyecto ambicioso que reinterpreta uno de los relatos más emblemáticos del género en el cine nacional.

El reparto reúne a figuras destacadas como Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Damián Alcázar, Gustavo Sánchez Parra y Roberto Sosa, quienes dan vida a personajes inmersos en una trama de espionaje marcada por la desconfianza y las lealtades ambiguas. La historia se sitúa en un momento delicado de la Guerra Fría, donde las tensiones internacionales se reflejan en las calles de la Ciudad de México. ¡Disfrútala gratis desde Remezcla Más!

Cuidado con lo que deseas

“Cuidado con lo que deseas” es una película mexicana de terror y suspenso dirigida por Agustín Tapia, que llegó a las salas de cine y al catálogo de Netflix en el 2020. La cinta cuenta con un elenco encabezado por Fernanda Castillo, junto a Juan Ríos, Iván Arana y Valery Sais.

La historia se centra en una familia que, durante una aparente escapada tranquila a una cabaña en el bosque, se ve envuelta en una serie de acontecimientos perturbadores. Lo que comienza como un retiro para descansar se transforma en una experiencia aterradora cuando la presencia de un misterioso títere irrumpe en sus vidas, detonando situaciones que ponen a todos en peligro.

El filme revela una oscura red de conspiraciones y mentiras entre los integrantes de la familia, llevando el suspenso psicológico al límite. ¡No te lo pierdas en Remezcla Más!

