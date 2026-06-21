Karol G celebró un año de su álbum Tropicoqueta

La superestrella Karol G volvió a encender las redes sociales y a emocionar a sus seguidores al celebrar el primer aniversario del lanzamiento de su exitoso trabajo discográfico, “Tropicoqueta”.

Para conmemorar este importante hito tanto profesional como personal, la artista paisa compartió una serie de fotografías totalmente inéditas inspiradas en el concepto visual y la propuesta artística que marcaron una de las eras más comentadas y exitosas de su trayectoria.

A un año de que el álbum viera la luz, la cantante decidió revivir la esencia de esta producción musical que fusionó sonidos tropicales con el sello característico del género urbano.

Las imágenes publicadas muestran a una Karol G conectada con la celebración del verano. La narrativa visual de la publicación destaca por el uso de colores intensos y una imagen atrevida y renovada.

Para honrar el origen cultural que sirvió de base al proyecto, la intérprete incorporó elementos tradicionales y símbolos de la identidad caribeña. La paisa acompañó la galería con un emotivo mensaje dedicado a sus fanáticos, agradeciendo el inmenso impacto que el disco ha tenido en su vida y la manera tan profunda en que el público conectó con cada una de las canciones.

“A este disco le debo TODO y le entregaré TODO!!! Viajar por el mundo me hizo valorar cada vez más de dónde vengo y este disco me permitió compartirlo con el mundo. Feliz aniversario TROPICOQUETA Y feliz aniversario a todos los que entendieron su magia y vibran con él”, escribió la artista.

Actualmente, la colombiana viene mostrando diversos cambios en su imagen y estética visual mientras se encuentra en los preparativos finales para el inicio de su esperada gira mundial.

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