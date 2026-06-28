Karol G anuncia ayuda a los niños venezolanos a través de su fundación

En medio de la emergencia que atraviesa Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, la cantante colombiana Karol G dio un paso al frente para liderar un esfuerzo humanitario en beneficio de las víctimas más vulnerables.

A través de su organización benéfica, la Fundación Con Cora, la artista paisa anunció una iniciativa solidaria en alianza con Fundana, una reconocida organización no gubernamental venezolana dedicada por décadas a la protección de la infancia en condiciones de riesgo.

La intérprete de “Provenza” utilizó sus redes sociales, específicamente sus historias de Instagram, para visibilizar la delicada situación que enfrentan cientos de niños en el territorio venezolano. Con el propósito de canalizar ayuda inmediata, Karol G compartió enlaces directos para la recaudación de donativos económicos destinados a mitigar el impacto del desastre natural.

Tras la tragedia en Venezuela, miles de niños separados de sus familiares o en situación de orfandad total.

El doble sismo en Venezuela, de magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, provocó estragos varias regiones del país. Los últimos reportes de las autoridades venezolanas, elevan el balance de la tragedia a 1.450 fallecidos y más de 3.150 heridos.

Asimismo, se contabilizan al menos 12.700 personas damnificadas, entre las cuales la población infantil es la que sufre con mayor rigor la escasez de insumos básicos, refugio y atención psicológica.

Las labores de rescate y remoción de escombros entran en su cuarto día consecutivo con especial énfasis en el estado La Guaira, identificado como la zona cero del desastre, donde se registró el colapso estructural de al menos un centenar de edificios.

Además de Karol G, otras superestrellas colombianas como Shakira también se han sumado activamente a las campañas de apoyo, difundiendo listas de fundaciones aliadas operando en la zona afectada.

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