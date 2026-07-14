Karol G compartió los avances de su “Viajando por el Mundo Tropitour”

La espera está a punto de terminar para los millones de fans de Karol G. A escasos días de que dé inicio su nueva gira, la cantante sorprendió a sus seguidores al compartir el primer vistazo de los ensayos para “Viajando por el Mundo Tropitour”.

A través de la cuenta de Instagram @karolgtour, la artista compartió un breve video que ofrece una pincelada del colosal montaje que acompañará este tour.

En las imágenes se observa la sincronización de sus bailarines en el centro del escenario, un imponente juego de luces de última tecnología y vestuarios repletos de lentejuelas y piedras brillantes de colores, los cuales preservan la colorida estética de su más reciente álbum, “Tropicoqueta”.

El despliegue logístico de esta gira promete superar el éxito sin precedentes de su anterior “Mañana Será Bonito Tour”. Según se dio a conocer, el traslado de todo el montaje escénico requiere la asombrosa cifra de más de 100 camiones.

Además de los componentes visuales, la música en vivo tendrá un rol protagónico. La intérprete de “Provenza” reveló que estará acompañada en el escenario por una orquesta en vivo, similar a su presentación en el festival de Coachella. También contará con invitadas especiales en sus shows como Elena Rose, Greeicy y Becky G.

La travesía de Karol G comenzará el próximo 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago, Estados Unidos y seguirá por Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston Nueva York, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Dallas.

Esta superproducción recorrerá más de 20 países en Norteamérica, Latinoamérica y Europa, acumulando más de 60 espectáculos confirmados. El viaje culminará en julio de 2027 en el estadio San Siro de Milán, Italia.

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