Karol G revela lo que aprendió de su ruptura con Feid

Tras meses de especulación sobre la ruptura entre Karol G y Feid, la intérprete de “Provenza” decidió romper el silencio. En una reciente entrevista con la revista Elle, la cantante colombiana compartió los aprendizajes emocionales que le dejó el fin de su relación de tres años.

Karol G describió el último año como uno de los más difíciles de su vida en el plano emocional. Para sanar y encontrar claridad, la artista se refugió en la tranquilidad de Hawái, donde tomó la decisión de cortarse el cabello y replantearse su camino personal.

“La vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, se paró sobre mí y me dio vueltas”, confesó la cantante sobre la crisis emocional que atravesó antes de resurgir.

Fue en ese necesario periodo de introspección donde comprendió que su verdadera evolución personal ocurriría cuando se encontrara a solas con ella misma.

Uno de los puntos más reveladores de su testimonio aborda directamente el peso de las expectativas culturales. Al haber crecido bajo los estándares de un entorno tradicional, la colombiana admitió haber sido condicionada para entregarse incondicionalmente a sus parejas, a menudo diluyendo su propia identidad en el proceso.

“Como latina de una familia tradicional, te enseñan a darte por entero a las relaciones, al punto de perderte a ti misma”, reflexionó.

Para ella, el verdadero trabajo emocional no solo radica en sostener un noviazgo con dedicación, sino en aprender a caminar por su propia cuenta cuando el vínculo deja de funcionar.

Con madurez, la ganadora del Grammy detalló el torbellino de emociones que experimentó al tomar la difícil decisión de poner punto final. “Al principio pensé: ‘Vaya, ¡estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘Vaya, ¡qué hermoso que tuve el coraje de decir que ya no quería estar allí!'”.

Hoy, Karol G abraza su soltería y demuestra que saber cuándo retirarse es un acto de valentía tan grande como saber amar.

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