Karol G y Pedro Pascal, los latinos que tendrán su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Tremendo revuelo se generó en redes sociales luego de darse a conocer la lista de artistas que se sumarán al emblemático Paseo de la Fama de Hollywood con su propia estrella. Dentro de la selección de actores, directores y cantantes destacan los latinos Karol G y Pedro Pascal.

De acuerdo con la Cámara de Comercio del célebre barrio de Los Ángeles, las 32 personalidades seleccionadas recibirán este gran honor en el año 2027.

“Un nuevo grupo de profesionales del entretenimiento, pertenecientes a las categorías de cine, televisión, grabación, teatro o espectáculos en vivo, entretenimiento deportivo y radio, ha sido seleccionado para recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por el Comité de Selección del Paseo de la Fama de la Cámara de Comercio de Hollywood”, se detalló a través de redes sociales.

Junto al chileno Pedro Pascal y la colombiana Karol G también figuran nombres como el grupo Linkin Park, el DJ francés David Guetta o la banda estadounidense The Ramones.

Por si fuera poco, Lisa Kudrow (quien dio vida al personaje de Phoebe en “Friends”) también recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, uniéndose a las ya galardonadas Jennifer Aniston y Courteney Cox.

Las actrices Elle y Dakota Fanning, Kate Hudson e Idris Elba se unen a personalidades como: el comediante Adam Scott, protagonista de “Severance”, la estrella de la televisión Keke Palmer y Bill Lawrence, creador de series como “Ted Lasso”.

Por si fuera poco, el honor se extiende a Raven-Symoné, quien fue una de las pioneras dentro de la cultura pop de Disney Channel con “That’s So Raven” y “Cheetah Girls”.

Hasta el momento no se han dado a conocer las fechas en las que cada una de estas personalidades develarán su aclamada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin embargo, adelantaron que dicho dato se revelará desde sus canales oficiales próximamente.

Previo a este anuncio, Miley Cyrus y la banda Intocable se sumaron a los más de 2,000 artistas que ya cuentan con esta prueba tangible a su trayectoria e impacto en el mundo del entretenimiento a nivel global.

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