Pedro Pascal fue captado en México grabando su próxima película

El carisma de Pedro Pascal volvió a territorio mexicano, pero esta vez no por vacaciones, sino para convertir los paisajes de Sonora en el escenario de su próximo proyecto cinematográfico.

De acuerdo con la revista Hola!, el actor chileno fue captado en el municipio minero de Cananea rodando las últimas escenas de la cinta “De Noche”, bajo la dirección del estadounidense Todd Hayes.

Tras haber sorprendido en la pasada entrega de los Premios Oscar con un rostro completamente afeitado que lo hacía lucir años más joven, Pascal recuperó su icónico look.

En las imágenes filtradas desde el set, se le observa nuevamente con su característico bigote y barba, vistiendo atuendos propios de la década de 1930, incluyendo sombreros de época y gafas de sol que complementan su transformación para este drama romántico.

Un romance histórico en medio de la tensión

“De Noche” es una apuesta ambiciosa que explora un romance LGBTQ+ ambientado en los años 30. La trama sigue a un detective (Pascal) y a un profesor, interpretado por Danny Ramírez.

Ambos se ven obligados a huir de Los Ángeles hacia México tras convertirse en blancos políticos, todo esto enmarcado en el tenso clima previo a la Segunda Guerra Mundial.

Cabe destacar que este papel estaba destinado originalmente a Joaquin Phoenix, pero tras su renuncia, Pascal asumió el reto. Las grabaciones han tenido lugar en locaciones históricas como el rancho “La Chuera” y la emblemática Casa Greene, una mansión de finales del siglo XIX.

A pesar de la intensidad del rodaje, el actor de “The Last of Us” no ha perdido su sencillez. El pasado 12 de marzo, fue visto en un restaurante local llamado Buffalo Steak & Wings, donde saludó amablemente a los comensales que lo reconocieron.

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