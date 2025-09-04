Pedro Pascal demanda a una marca de licores en Chile

El actor Pedro Pascal protagoniza una batalla legal contra una marca de licores que, según lo expuesto por sus representantes legales, está relacionada con el uso de propiedad intelectual y derechos de imagen no autorizados.

Y es que desde el año 2022 salió al mercado la marca de una bebida alcohólica de origen chileno bajo el nombre de ‘Pedro Piscal’. De acuerdo con los abogados del histrión, Juan Pablo Silva, Luis Felipe Opazo y Manuel Concha, del Estudio Silva, si bien esta no está relacionada al él de forma directa, podría confundir a los consumidores y hacerlos creer que es propietario o promotor de dicho licor.

Por esta razón, el equipo legal de Pedro Pascal presentó una demanda ante el INAPI para dejar sin efecto el registro de la marca que el propietario tramitó en junio de 2023.

Dentro de dicha querella también se hace mención de los efectos negativos que este registro de marca podrían generar a la estrella de Hollywood. Dentro de ellos se lista la afectación de algunos de sus contratos en curso con marcas de bebidas como la cerveza Corona y el vino Casillero del Diablo.

Además, en un comunicado difundido por El País, los representantes legales del chileno afirman que: “Existe un claro interés de aprovechamiento comercial por parte del demandado, valiéndose de la fama de nuestro representado al obtener un registro de marca sobre un signo comercial que evidentemente busca estar relacionado con Pedro Pascal bajo fines de lucro“.

En respuesta, el propietario de la marca David Herrera desestimó las acusaciones y aseguró que su marca no tiene ninguna referencia al actor y su uso es legítimo. Tan es así que luego de su registro en el Instituto de Propiedad Intelectual (INAPI) y su publicación en el Diario Oficial, transcurrieron los 30 días legales para presentar objeciones sin que hubiera impugnaciones.

“Pedro por Pedro Jiménez, la variedad de uva que se utiliza para hacer el licor, y Piscal, porque va en directa relación con pisco. Es un juego de palabras, pero en ningún caso, con alusión al actor“, declaró la defensa. “Ni en la etiqueta de la botella ni en la página web aparece su imagen, sino la de un hombre junto a un perro en siluetas negras”, añadió.

Hasta el momento se ha reportado que el caso se encuentra en la etapa en la que ambas partes presentan evidencias, lo que podría extender el caso hasta dos años en tribunales.

Seguir leyendo:

• Pedro Pascal reveló por qué es reservado con sus relaciones personales

• “The Fantastic Four: First Steps” – Pedro Pascal y Vanessa Kirby hablan sobre su vínculo y la verdadera feminidad

• Ana de la Reguera destapa cómo inició su amistad con Pedro Pascal