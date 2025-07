“The Fantastic Four: First Steps” – Pedro Pascal y Vanessa Kirby hablan sobre su vínculo y la verdadera feminidad

LONDRES – Para Vanessa Kirby y Pedro Pascal, interpretar a los personajes principales de “The Fantastic Four: First Steps” requería una conexión y profundidad creativas que, costó trabajo, pero dio sus frutos durante el rodaje.

“Momentos felices”, aseguró Kirby con una sonrisa en los estudios Pinewood al oeste de Londres, donde se filmó la mayor parte del nuevo film de Marvel. “Nunca sentí tanta química en un elenco. Nos amamos. Es como ver a la familia todos los días”.

Esa conexión, especialmente entre Kirby y Pascal —quienes interpretan la relación central de los Cuatro Fantásticos entre Reed Richards y Sue Storms—, no fue algo que dejaron al azar.

“Nos conocimos meses antes”, recordó Kirby. “Queríamos hacer esto juntos. Hicimos talleres, creamos un vínculo. Porque cuando lees los cómics, ves que han pasado por cosas muy duras. Y para que sea creíble, tienes que responder a la pregunta: ¿por qué siguen juntos?”.

Para Pascal, esa preparación y el equipo creativo marcaron la diferencia a la hora de preparar un personaje diferente a lo que se ha podido ver en otras películas de los Cuatro Fantásticos: “Todo surge directamente de los cómics, de nuestros guionistas, de Matt Shakman, de Kevin Feige. Esta versión tiene una identidad muy clara. Tengo todo lo que necesito para interpretar a Reed”.

Ciencia cósmica y verdades emocionales

La película se apoya en la ciencia detrás de las transformaciones de los personajes como una vía para explorar preguntas humanas más profundas.

“Realmente pasamos mucho tiempo trabajando en la ciencia detrás de cómo las moléculas humanas pueden ser atravesadas por la radiación cósmica y cómo eso altera la composición a nivel celular”, recordó Kirby.

“Entonces, en vez de verlo como ‘oh, tienen superpoderes mágicos’, lo veo como que estos personajes entraron en otra dimensión y volvieron a nuestra realidad espacio-temporal con la capacidad de hacer cosas que las células normales no pueden”, añadió.

Pedro Pascal como Reed Richards / Mister Fantastic el día que La Opinión visitó el rodaje de “The Fantastic Four: First Steps”. Crédito: Jay Maidment, 20th Century Studios / MARVEL | Cortesía

“Enfrentarte a eso dentro de ti mismo, y tratar de volver a integrarte en la realidad sintiéndote ‘otro’, cambia completamente tu sentido de identidad”, aseguró.

La actriz inglesa explicó que cada personaje lidia de forma diferente con ese cambio: “Johnny lo exterioriza y sale con todo el mundo. Sue se vuelve ´workaholic´. Reed intenta compensar su culpa con avances científicos. Y mi personaje… solo intenta que todo no se desmorone”.

A pesar del contexto de la película de superhéroes, los personajes mantienen su humanidad. “Volvemos a casa y está todo tirado, me cepillo los dientes descalza. No se trata de ser invencibles. Somos nosotros, pero distintos”.

Reescribiendo el arquetipo de la superheroína

Joseph Quinn y Vanessa Kirby como Sue Storm / La Mujer Invisible en un momento del rodaje de “The Fantastic Four: First Steps” en los estudios Pinewood, en Inglaterra. Crédito: Jay Maidment, 20th Century Studios / MARVEL. | Cortesía

Kirby también habló con pasión sobre cómo redefinir a Sue Storm, reconociendo los estereotipos sexistas de los cómics clásicos.

“Los cómics, especialmente los primeros, claro, son de los años 60”, apunta. “Nos reíamos, pero fue duro. Frases como: ‘Te compraré un vestido nuevo si dejas de quejarte’”.

“Tengo días en los que me enfrento a la realidad de estar embarazada, y luego cargar con un bebé, tratando de no caer en los clichés que vemos en el cine sobre eso. Es una elección diaria. Incluso desde las primeras pruebas de vestuario dije: no me pongas faldas de muñeca, no me pongas eso. Quiero ser algo más”.

En lugar de eso, buscó una representación honesta de lo femenino: “Quiero mostrar lo que creo que es una verdadera feminidad —fuerza desde la vulnerabilidad, no desde la dominación. No la madre abnegada que espera en casa, ni la ‘jefa implacable’ masculinizada. Algo más profundo”.

La actriz se siente agradecida a Pascal por su generosidad con ella y su personaje.

“Nunca había tenido un compañero actor masculino que fuera tan absolutamente igualitario y solidario con la relación que construimos entre los personajes. Cuando ves a la mujer que está frente a él en pantalla, se nota”, aseguró Kirby junto a su compañero de reparto.

“Me siento muy agradecida cada día de actuar con alguien como Pedro. Es tan generoso, sin ego, tan sincero”.

“Eso que tú llamas generosidad, para mí es simplemente…”, contesta Pascal. “Yo solo me inspiro en mujeres poderosas. Son lo que me ha mantenido vivo. Así que tener la oportunidad de estar al lado de una, de aprender de una, o simplemente de trabajar en igualdad, es eso: una asociación. No es hombre-mujer. Es hombre y mujer, sí, pero también es un tipo de colaboración trascendente”.

El peso de los personajes

Los Cuatro Fantásticos son la “primera familia de Marvel”. Pascal es consciente del peso que conllevan estos personajes. Aunque tiene experiencia en grandes franquicias (The Mandalorian, The Last of Us, Game of Thrones), asegura que la presión nunca desaparece.

“Cada vez piensas ‘esto no puede dar más miedo’, y luego sí, da más”, dijo. “Por eso te aferras a tus compañeros, a la historia, al material, a trabajar con los mejores en la industria como aquí”.

“The Fantastic Four: First Steps” nos introduce en una nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Al mismo tiempo, las actuaciones de Kirby y Pascal prometen no solo una versión renovada de personajes ya conocidos, sino también una redefinición de lo que realmente significa ser superhéroe en una familia.

