Pete Davidson sale en defensa de Pedro Pascal ante las críticas en redes sociales

Pete Davidson, ex integrante del exitoso programa ‘Saturday Night Live’, salió en defensa del actor chileno Pedro Pascal ante la incesante ola de críticas que ha recibido por su alta demanda en Hollywood y los numerosos proyectos en los que aparece desde su protagónico en la serie “The Last of Us”.

En una entrevista concedida a Theo Von para su podcast “This Past Weekend”, el comediante reflexionó sobre lo volátil que puede ser la aceptación del público, afirmando que en redes sociales “no pueden esperar” para dar la espalda a figuras del entretenimiento que alguna vez amaban.

Como ejemplo, expuso el caso de Pedro Pascal y el cambio de perspectiva que algunos internautas han tenido con respecto a su presencia en diversos proyectos y hasta incluso en su trayectoria previa a alcanzar el estrellato.

“Hace dos años, todo el mundo decía que era un actor excelente y muy trabajador. Todos decían: ‘Ha trabajado muchísimo y ha sido un actor con dificultades. ¡Qué lástima!’ Y un año después, está en todos los proyectos porque es un crack y todo el mundo dice: ‘¡Vete a la mi*rda, hermano!‘”, declaró en el show digital.

Asimismo, instó a ponerle un alto al ‘hate’ desmedido lanzado en contra del actor que da vida a ‘Reed Richards”. Por el contrario, indicó que: “Tienes que darle un tiempo para que se ajuste a este nuevo nivel de fama (…) Lleva 30 años trabajando duro y ahora está aprendiendo a hacer cosas cotidianas cómo ir por un café y lidiar con alguien que te toca el hombro mientras llevas los cascos puestos y te pega un susto”, añadió.

Desde su perspectiva, se trata de un ciclo de cancelación que no tiene fin: “Hay que darle un segundo para que se adapte (…) Es como que llevamos a todo el mundo a la cima y luego, en nada, le damos la vuelta”, finalizó Pete Davidson. En respuesta, el host del podcast coincidió con esta reflexión diciendo: “Ese giro es una locura”.

Pedro Pascal y su postura ante las críticas en su contra

Por su parte, el propio Pedro Pascal no es ajeno a esta narrativa y en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair, el chileno se dijo consciente de la opinión pública, pero procura que esta no afecte su criterio al desempeñar su profesión como actor.

“Soy más consciente del descontento en torno a mi casting que de cualquier cosa que haya hecho. ‘Es demasiado mayor. No está bien. Necesita afeitarse’“, detalló en ese entonces.

