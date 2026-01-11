Pedro Pascal sufrió un accidente durante el rodaje de Avengers Doomsday

Las alarmas se encendieron en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tras revelarse que Pedro Pascal sufrió un accidente durante el rodaje de la esperada cinta Avengers: Doomsday.

El incidente, que inicialmente generó preocupación entre los seguidores del actor, fue dado a conocer por su compañero de reparto, Alan Cumming, durante una entrevista reciente en el programa Jimmy Kimmel Live!

¿Qué pasó en el set?

Según el relato de Cumming, quien regresa a la franquicia en su papel de Nightcrawler, el percance ocurrió durante la primera escena que ambos compartían. Aunque muchos esperaban que se tratara de una compleja secuencia de acción, el actor británico aclaró, entre risas, que no hubo peleas de por medio.

“Lo divertido fue que en mi primera escena con Pedro, él se lastimó el cuello y tuvo que irse a casa. Así que, de verdad, yo ‘rompí’ a Pedro”, bromeó Cumming.

Ante la incredulidad de Kimmel, quien señaló la ironía de que el hombre “elástico” (Mr. Fantástico) se lesionara el cuello, Cumming explicó que las dimensiones físicas de los personajes y la complejidad de la toma contribuyeron al desafortunado movimiento.

Afortunadamente, la lesión no fue de gravedad. Tras el incidente, Pascal fue enviado a su casa como medida preventiva para descansar.

Medios especializados en farándula han reportado que el actor se sometió a una terapia de ventosas (cupping) y masajes terapéuticos para aliviar la tensión cervical.

Fuentes cercanas a la producción de Disney y Marvel Studios confirmaron a medios especializados que el cronograma de filmación no sufrió retrasos significativos.

Pascal se reincorporó al trabajo y se encuentra en buen estado, continuando con su papel como el líder de Los 4 Fantásticos.

Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, tiene programado su estreno para diciembre de 2026 y promete ser el evento cinematográfico más grande de la Fase 6 del MCU.

