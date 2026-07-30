Karol G anuncia nuevo álbum: ¿cuándo se lanza “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”?

A solo unos días de haber arrancado su gira mundial “Viajando por el Mundo TropiTour”, la cantante Karol G ha anunciado que se embarca en una nueva aventura musical: lanzará un nuevo álbum titulado “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, el cual estará disponible el próximo 7 de agosto.

La inesperada noticia fue dada a conocer por la colombiana durante su presentación en el Rogers Stadium de Toronto, la velada del pasado 29 de julio.

Visiblemente emocionada, la ganadora del Grammy compartió con miles de fans su emoción por lanzar nuevas canciones que los pondrán a cantar y bailar.

“He estado trabajando en un proyecto durante un par de meses. He estado encerrada durante meses haciendo nueva música. Durante meses, he estado preparando un segmento que formará parte de esta gira. Quiero anunciar que el 7 de agosto saldrá mi nuevo álbum. Es un álbum que no puedo esperar para cantar con todos ustedes. Se llama ‘No me arrepiento de sentir tanto’“, confesó desde el Rogers Stadium de Toronto.

En paralelo a su mensaje, a través de su cuenta de Instagram se reveló la portada oficial del álbum. En esta se aprecia a Karol G posando de lado mientras mira fijamente a la cámara, el ligero filtro azul de la imagen le da un toque melancólico a la propuesta visual.

De acuerdo con sus fanáticos, la estética general remite a los años 2000 y hace homenaje al pop de esa época. Incluso, en la sección de comentarios se hacen comparaciones con artistas destacadas de este género, como Britney Spears.

Asimismo, la famosa confirmó que los conciertos posteriores al estreno de su nuevo álbum combinarán las canciones de “Tropicoqueta” de 2025 con los temas musicales de su séptimo proyecto musical.

El álbum “No Me Arrepiento de Sentir Tanto” llegará a poco más de un año del lanzamiento de su álbum “Tropicoqueta”, con el cual rompió récords como: el debut con mayor streaming femenino latino de 2025, la marca de 20 canciones simultáneas en la lista Hot Latin Songs de Billboard y su cuarto número uno consecutivo en Top Latin Albums.

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