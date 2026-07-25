Karol G reveló cómo sueña que sería su boda ideal

La cantante colombiana Karol G volvió a acaparar la atención al compartir detalles inéditos sobre su visión del matrimonio y cómo sueña que sea el día en que camine hacia el altar.

Durante su participación en el podcast oficial de la revista Vogue, la intérprete de “Provenza” abrió su corazón para conversar sobre sus anhelos personales, su estado sentimental actual y las expectativas que mantiene hacia el futuro en el terreno amoroso.

A pesar de encontrarse actualmente soltera tras finalizar hace un par de meses su relación con el también cantante Feid, la artista paisa no dudó en describir el escenario perfecto para dar el “sí, acepto”.

Según reveló “La Bichota”, imagina una celebración relajada, cálida y rodeada de sus seres queridos en un entorno natural. “Me sueño mi boda al lado del mar, como en una playa; creo que siempre he soñado con eso, siempre he soñado con tener esa fiesta con vibras de playa, muy Tropicoqueta”, afirmó la artista durante la entrevista.

En cuanto al ámbito musical de la celebración, la intérprete aclaró que no planea hacer un espectáculo propio durante su matrimonio, a menos que la euforia de la fiesta la lleve de forma espontánea al micrófono. No obstante, confesó qué figura de la música mundial le gustaría tener en el escenario: el cantante canadiense Justin Bieber.

La artista reveló que contar con Bieber ha sido un anhelo constante para sus celebraciones de cumpleaños y que sería el complemento ideal para el día de su boda.

Más allá del plano nupcial, Karol G abordó su vivencia como mujer soltera y los retos de tener citas siendo una de las figuras más reconocidas de la industria. Confesó que su cita perfecta se aleja de los grandes lujos, prefiriendo una caminata nocturna por la calle mientras disfruta de comida rápida, especialmente perros calientes.

Asimismo, tras sus experiencias pasadas con colegas del medio artístico, admitió su interés en relacionarse a futuro con alguien ajeno al espectáculo: “Me gustaría conseguir a una persona del común; creo que sería una experiencia diferente”, concluyó la estrella.

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