Karol G pasa susto en concierto de Toronto tras fan que burló la seguridad
Un fan irrumpió el concierto de la colombiana en Canadá y provocó un momento de tensión en el escenario que se ha viralizado en redes sociales
Vaya momento de tensión se vivió en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá, cuando un fanático burló la seguridad y subió al escenario de la cantante Karol G en medio de gritos y empujones.
Diversos videos difundidos en redes sociales mostraron el momento exacto en el que el individuo logra subir a la tarima mientras la colombiana interpreta su tema “Viajando por el mundo”. Sin embargo, lo que inició como un simple abrazo, rápido se tornó en un forcejeo que provocó tremendo susto a la famosa.
Y es que tras lograr su cometido, el equipo de seguridad de Karol G intentó bajarlo del escenario, pero el sujeto la tomó fuertemente la muñeca e intentó quitarle el micrófono en varias ocasiones para no ser retirado.
Mientras tanto, la intérprete de “Tusa” y “Matadora” intentó mantener la calma y continuar el show sin hacer mención del hecho. No obstante, el público se dio a la tarea de reprobar esta acción desde plataformas como Instagram, TikTok y X.
“Verlo de este ángulo es peor, que horrible, lo asustada que debió estar”, “Más bien toda una profesional por seguir como si nada”, “Fue horrible y lo peor es que el man está orgulloso de lo que hizo” y “Que miedo, la gente es loca”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.
Por otro lado, hubo quienes lamentaron la mala organización y poca seguridad que se le brinda a la artista durante sus shows: “¿Dónde está la seguridad en este tour? Ya es como el tercer fan que se sube y apenas van dos ciudades… cambia ese equipo Karol G”, sentenció un usuario desde X (antes Twitter).
Pese al incidente, Karol G continuará con las fechas programadas de su tour por Estados Unidos y Canadá, previo a dar inicio a sus presentaciones en México y otros países de Latinoamérica, programadas para el próximo mes de noviembre.
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