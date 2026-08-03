Karol G estrenó una balada inédita en uno de sus shows

En medio del arranque de su nueva gira, Karol G sorprendió al público de Washington D.C. al interpretar por primera vez en vivo una emotiva balada inédita. La actuación, que en cuestión de horas se volvió viral en redes sociales, ofrece un vistazo íntimo a la propuesta artística que compondrá su próximo álbum.

El tema forma parte del repertorio de “No me Arrepiento de Sentir Tanto”, su esperado álbum de estudio que verá la luz el próximo 7 de agosto. Con este proyecto, la artista paisa da inicio formal a su tour “Viajando Por El Mundo Tropitour”, el cual comenzó su recorrido por diversas ciudades de Estados Unidos.

Durante su presentación en la capital estadounidense, la intérprete decidió hacer una pausa en los ritmos festivos y urbanos para dar paso a un momento de profunda nostalgia. La letra de la balada aborda la complejidad de lidiar con una ruptura sentimental y la fachada que suele construirse frente al entorno digital y social.

Karol G durante su show de ayer en Washington cantó por primera vez una canción inédita que formará parte de su próximo álbum, “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, disponible el 7 de agosto.



"Si lo ven, díganle que estoy bien, que nunca he estado mejor, que ya lo superé, que por? pic.twitter.com/UvjI8yMEiR — Karol G España (@karolgesp_) August 3, 2026

Entre las líneas que más impactaron a la audiencia se encuentran: “No sé a quién le miento, subiendo historias como si estuviera en mi mejor momento / pero todo el que me conoce bien sabe que estoy fingiendo / por fuera sonriendo, por dentro muriendo”.

Los seguidores de la cantante no tardaron en especular que el tema podría estar dedicado a su expareja, el también artista urbano Feid.

La carga poética sobre aparentar haber superado una relación fallida —con versos como “si lo ven dígale que estoy bien, que nunca he estado mejor, que ya lo superé aunque él sabe que no… miéntele por favor”— resonó entre el público.

Esta emotiva canción se suma a los recientes lanzamientos con los que la colombiana ha preparado el terreno para su nueva era.

Previo al inicio de la gira, lanzó el sencillo “Matadora”, y semanas atrás había interpretado en el festival Coachella el tema “Después de ti” junto a Greg González.

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