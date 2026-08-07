Karol G lanza “No me Arrepiento de Sentir Tanto”, su sexto álbum de estudio

Las primeras horas de este 7 de agosto marcaron el inicio de una nueva era musical para Karol G con el lanzamiento de “No me Arrepiento de Sentir Tanto”, el sexto álbum de estudio de la cantante colombiana.

Disponible para descarga desde todas las plataformas de streaming, este proyecto refleja la travesía de un corazón roto que se desahoga con líneas como: “Sé que va a dolerme, pero es temporal… voy a pasar la página porque hoy hasta las lágrimas me voy a tomar para no volver a llorarte, bebé”.

“No me Arrepiento de Sentir Tanto” cuenta con 14 temas musicales que se caracterizan por un sonido más íntimo y melancólico que sus trabajos anteriores. Esto es posible gracias a la mezcla de reguetón, pop latino, R&B urbano, y baladas con las que sorprende al público.

La travesía de este comienza con el tema “Te Llevas To” y continúa con canciones tituladas “Maybe”, “Bebiendo Lágrimas” hasta llegar a “Ahí”, colaboración con el rapero canadiense “Drake” en la que sorprende al cantar en español junto a la ‘Bichota’.

Además de Drake, el disco se engalanó con la presencia de Bruno Mars para “Still”, una balada en la que Karol G vuelve al inglés y demuestra su versatilidad como artista. “No quiero que la vean como: ‘Ah, es la nueva canción en inglés de Karol G’. Esa canción me encontró, decía exactamente lo que sentía. Literal, era perfecta para lo que estada viviendo”, comentó en sus redes sociales.

“Alguien que te amaba”, “MATADORA”, “For u My lova”, “Si lo ven”, “Bby WOW”, “Con quién andará?”, “Eclipse” y “Después de ti” también conforman la nueva era en la carrera musical de la colombiana.

Sobre este importante momento a nivel profesional, Karol G declaró: “Llegó el día. Aunque explicara demasiado, nunca podrían entender lo que significa para mi que tengan la oportunidad de escuchar el disco ya (…) Hay un viaje emocional súper increíble y hay un poquito de todo“.

En el mismo video de TikTok, la famosa invitó a sus fans a hacer de su primera escucha todo un momento especial: “Si pueden hacerlo en sus camas, mirando al techo, ojalá solos. Si tienen alguna luz en la habitación, eso me encanta, así lo haría yo”, añadió.

El lanzamiento de “No me Arrepiento de Sentir Tanto” se da en medio de la exitosa gira mundial que Karol G emprendió en Chicago el pasado 24 de julio por su álbum “Tropicoqueta” (2025). Sin embargo, la famosa adelantó que en los shows posteriores al lanzamiento de su nuevo álbum incluirá algunos de los temas.

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