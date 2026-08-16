Karol G y Bruno Mars cantaron por primera vez en vivo “Still”

La superestrella colombiana Karol G y el cantautor estadounidense Bruno Mars encendieron el SoFi Stadium en Inglewood, en Los Ángeles, al interpretar por primera vez en vivo su colaboración “Still”.

El sorpresivo encuentro ocurrió el sábado durante la segunda fecha consecutiva con entradas agotadas de la artista paisa dentro de su gira mundial “Viajando Por El Mundo – Tropitour”.

Minutos antes de finalizar el show, las pantallas gigantes del recinto captaron la atención de más de 70.000 asistentes con un mensaje revelador: “Esta próxima canción nunca la hemos cantado en vivo y hoy no solo van a escucharla por primera vez, sino que vamos a grabar el video musical aquí mismo con ustedes”. Segundos después, una ovación ensordecedora se apoderó del estadio cuando Bruno Mars apareció sobre la tarima.

Luciendo un vestuario coordinado en tonos blancos —Karol G con un brillante vestido y Mars con un traje bordado en flores junto a su característico sombrero vaquero—, el dúo ofreció una impecable interpretación de la emotiva balada romántica en inglés.

La canción forma parte del más reciente álbum de la colombiana, “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, lanzado el pasado 7 de agosto. Durante la actuación, el público presente se convirtió en protagonista y parte activa del rodaje del videoclip.

Para sellar el inolvidable momento, los artistas extendieron el espectáculo interpretando también “Risk It All”, tema perteneciente al reciente disco del estadounidense, “The Romantic”.

Sobre el origen de “Still”, Karol G reveló recientemente que la colaboración surgió de forma completamente orgánica durante la gira de Mars. La cantante colombiana viajó para trabajar en intensas jornadas de estudio nocturnas donde el propio intérprete de “Uptown Funk” dirigió su voz y le pidió expresamente conservar su acento. “La canción me encontró y decía exactamente lo que sentía, como lo sentía”, explicó.

El hito en el estadio californiano reafirma el fenómeno global de Karol G en su recorrido por los principales estadios de Estados Unidos, gira que continuará por ciudades como San Francisco, Seattle y Miami antes de extenderse a América Latina y Europa.

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