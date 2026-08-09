Karol G animó sus seguidores a usar menos las redes sociales: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

La cantante colombiana Karol G volvió a encender el debate sobre el bienestar emocional y la salud mental, esta vez al enviar un directo mensaje a sus seguidores: tomar distancia temporal de las redes sociales.

Durante su participación en el popular pódcast “Se regalan dudas”, la intérprete de “Si antes te hubiera conocido” compartió su experiencia personal sobre el uso consciente de las plataformas digitales y la importancia de recuperar el control del tiempo y la atención.

“Hágase el regalo de salirse de las redes sociales unos días”, aconsejó la estrella antioqueña, quien reveló que ha llegado a realizar periodos de “detox digital” de hasta un mes.

La cantante explicó que actualmente mantiene una relación mucho más pragmática con las aplicaciones: “Cada vez uso menos las redes sociales, como que abro, posteo lo que tengo que postear y me voy”.

Aunque reconoció que al tomar distancia del entorno virtual se suelen perder las tendencias e informaciones del día a día, Karol G enfatizó que la ganancia en tranquilidad supera con creces cualquier desconexión informativa. “Uno se pierde de noticias del día a día, casi que te tienen que contar qué está pasando en el mundo porque no lo estás viendo, pero estás viviendo tu vida”, afirmó.

Durante la conversación, la artista también reflexiono sobre la sobreexposición a la crítica y los comentarios negativos en las plataformas. Frente a este escenario, propuso una iniciativa conjunta entre los oyentes para transformar el tono con el que se interactúa en Internet.

“Vamos a hacer una campaña en este pódcast (…), nos vamos a comprometer a dejar un comentario bonito. Por lo menos cinco comentarios bonitos por día”, motivó la cantante, invitando a su público a cambiar la narrativa dominante e inundar las redes con mensajes constructivos y empáticos.

Esta postura responde a un proceso personal de reconexión que la propia cantante ha priorizado en etapas clave de su carrera. En la entrevista recordó que, tras una exigente temporada de premios Grammy, tomó la decisión de cancelar temporalmente sus compromisos para retirarse un mes a Hawái.

Seguir leyendo:

· Karol G comparte quién es su refugio en los momentos difíciles

· Karol G lanza “No me Arrepiento de Sentir Tanto”, su sexto álbum de estudio

· Karol G confirma colaboraciones con Drake y Bruno Mars para su álbum “No me Arrepiento de Sentir Tanto”

