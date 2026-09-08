Karol G lidera las listas de Billboard con “BbY WOW”

Karol G continúa consolidando su reinado en la industria musical. Con su más reciente lanzamiento, “BbY WOW”, la superestrella colombiana volvió a tomar el control de las principales listas de Billboard, marcando un nuevo hito en su carrera internacional al posicionar el tema en lo más alto de los rankings latinos y registrar un ascenso meteórico a nivel global.

La canción, que forma parte de su esperado álbum “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, cuenta con la colaboración de los artistas emergentes españoles Judeline y rusowsky.

De acuerdo con los datos de Billboard, “BbY WOW” se posicionó de inmediato en el puesto No. 1 del listado Hot Latin Songs. No obstante, el impacto del tema trasciende las fronteras continentales: en el gráfico Billboard Global 200, la colaboración protagonizó un gran salto al escalar desde la casilla 171 directamente hasta el puesto 37.

Este repunte vino impulsado por más de 17,9 millones de streams en territorio estadounidense, consolidando la presencia de los tres intérpretes en el mercado anglosajón y marcando además debuts históricos para la escena indie española.

Musicalmente, “BbY WOW” combina una cadencia envolvente de club con una narrativa impregnada de melancolía y despecho. Esta fórmula sonora tan característica de Karol G ha resonado de forma orgánica en redes sociales y plataformas digitales, convirtiéndose en un éxito viral instantáneo que lidera también las reproducciones globales en Spotify.

Con este triunfo en las listas de Billboard, la cantante paisa reafirma su estatus como el motor principal de la música latina contemporánea. A su vez, la inclusión de Judeline y rusowsky en este número uno subraya el compromiso de Karol G por tender puentes y proyectar a las nuevas generaciones hacia el panorama internacional.

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