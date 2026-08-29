Karol G conquista el Top Global de Spotify con su “BbY WOW”

La cantante colombiana Karol G conquistó el primer lugar de la lista Top 50: Global de Spotify con su sencillo “BbY WOW”, una colaboración realizada junto a los cantantes emergentes Judeline y rusowsky.

Con este logro, la cantante paisa desplaza del primer puesto a estrellas globales de la talla de Justin Bieber y Nicki Minaj, consolidándose una vez más como una de las fuerzas creativas más dominantes del panorama sonoro actual.

El tema forma parte de su más reciente álbum de estudio, “No Me Arrepiento De Sentir Tanto”, un trabajo que ya había batido récords al registrar 16,6 millones de reproducciones en su primer día de lanzamiento, convirtiéndose en el mayor debut del año para un álbum latino femenino dentro de la plataforma.

La propuesta sonora de “BbY WOW”, presentada por primera vez ante el público en el festival Coachella 2026, destaca por su innovadora fusión entre el pop alternativo, ritmos urbanos y elementos de dancehall, alejándose de las fórmulas tradicionales y apostando por un cruce orgánico entre universos musicales distintos.

De acuerdo con las cifras oficiales registradas, “BbY WOW” acumula más de 39,2 millones de reproducciones en Spotify globalmente y supera los 30 millones de visualizaciones en YouTube. El vertiginoso ascenso del sencillo ha sido impulsado por el consumo masivo en mercados clave como España, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina y Costa Rica, donde la canción se mantiene firmemente situada dentro de los diez temas más escuchados.

El éxito digital de la canción se ha reflejado también en los listados especializados de la industria. “BbY WOW” escaló directamente hasta el número uno de la clasificación Hot Latin Songs de Billboard, lo que representa el undécimo liderato en la carrera de Karol G en dicha lista y marca el primer número uno histórico para Judeline y Rusowsky en las tablas estadounidenses. Asimismo, el álbum completo debutó en la cima de Top Latin Albums, prolongando su liderazgo de manera sostenida.

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