“Se merece un sí”: Un fan le propuso matrimonio a Karol G en pleno show

Durante su tercera presentación consecutiva en el SoFi Stadium de Los Ángeles, como parte de su gira “Viajando por el Mundo – Tropitour”, la colombiana Karol G vivió un divertido e inesperado momento en el escenario al ser sorprendida por una propuesta de matrimonio en pleno espectáculo.

El curioso episodio fue protagonizado por un fanático de 56 años que asistió al concierto luciendo una camiseta con la frase: “¿Quieres casarte conmigo?”. Además, el seguidor no dudó en dejar claro ante la intérprete de “Provenza” que se encontraba soltero y completamente disponible.

Al percatarse del mensaje desde la tarima, la Bichota decidió bajar hasta la zona del público para interactuar directamente con el asistente. Asombrada por su apariencia, la artista le preguntó su edad y elogió lo bien preservado que lucía. Alternando de forma natural entre el inglés para conversar con el admirador y el español para dirigirse a las miles de personas presentes, Karol G desató la euforia y los aplausos de todo el estadio.

Con la espontaneidad y simpatía que la caracterizan, la cantante respondió de manera directa a la petición. Aunque aclaró entre risas que por el momento no tiene planes de contraer matrimonio, admitió que el gesto del fanático había sido el detalle más memorable de la velada.

“Lo que pasa es que yo creo que no me voy a casar, pero me hiciste la noche con tu mensaje. Muchas gracias”, expresó la artista ante el público. Entre risas del auditorio, añadió un simpático “Se merece un sí”, antes de bromear sobre la necesidad de conseguir una camiseta similar, señalando que ella también se encuentra soltera, aunque “no disponible”.

El momento, grabado y difundido rápidamente a través de redes sociales como TikTok e Instagram, generó miles de interacciones y comentarios.

Antes de continuar con la programación de su show y dedicarle el siguiente tema musical de la noche, Karol G cerró el momento dejando una chispa de picardía en el aire: “¿Quizás en el futuro, verdad?”.

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