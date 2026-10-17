Karol G finalizó la etapa estadounidense de su Tropitour

Karol G completó con éxito la primera fase de su “Viajando por el Mundo Tropitour”, la gira más ambiciosa de su carrera. El cierre de este tramo por Norteamérica tuvo lugar en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, donde la artista colombiana culminó un recorrido de casi una veintena de fechas que inició en el Soldier Field de Chicago y que la llevó por escenarios emblemáticos de ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Las Vegas, Miami y Washington.

Esta gira representa el regreso global de la cantante tras el cierre del “Mañana Será Bonito Tour” en 2024. La respuesta del público ha sido multitudinaria: la intérprete logró vender más de dos millones de boletos en solo cuatro días desde el inicio de la venta general para todo su tour internacional.

Esta etapa en territorio estadounidense sirvió para afianzar la proyección de la artista en el mercado anglosajón. Durante el desarrollo del tour, la colombiana lanzó su álbum de estudio “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, una producción que refuerza la expansión de su marca tras explorar sonidos caribeños en “Tropicoqueta”.

Su trabajo reciente abarca un concepto renovado e incluye colaboraciones con figuras como Drake, Bruno Mars y Greg González (Cigarettes After Sex). No obstante, el mayor impacto comercial del álbum llegó de la mano de “Bby Wow”, una colaboración junto a los artistas emergentes Judeline y rusowsky, con producción de Tainy, que alcanzó el primer puesto global en plataformas de streaming y se ubicó en los primeros lugares de iTunes en Estados Unidos. Para conmemorar el cierre de la gira en suelo norteamericano, Karol G estrenó el video musical de dicho tema, grabado durante su actuación en el MetLife Stadium de Nueva York.

Tras la culminción de este tramo, Karol G continuará su gira a partir de noviembre en América Latina, con fechas programadas en México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana, ciclo que se extenderá hasta febrero. Posteriormente, la gira llegará a Europa a mediados del año entrante.

Paralelamente a sus conciertos, la artista figura como una de las principales nominadas en las próximas entregas de los Billboard Latin Music Awards y los Latin Grammy, consolidando su posición en la cumbre de la música latina junto a referentes como Shakira y Bad Bunny.

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