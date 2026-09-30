Karol G es la artista latina con la gira más taquillera de EE.UU.

La cantante colombiana Karol G volvió a hacer historia en la industria musical. Con su quinta gira de conciertos, titulada “Viajando por el mundo, Tropitour”, la artista alcanzó el récord de la gira con mayor recaudación para una intérprete femenina latina en la historia de Estados Unidos, según los más recientes reportes de Touring Data.

En apenas dos meses del inicio de su tour por territorio norteamericano —el cual comenzó el pasado 24 de julio en el Soldier Field de Chicago—, la artista acumula una recaudación récord de 160 millones de dólares en sus primeras 17 fechas. De este modo, la intérprete sobrepasó su propia marca establecida previamente con el “Mañana será bonito Tour”, que logró 138 millones de dólares a lo largo de 15 espectáculos.

El imponente económico del tour responde a un concepto diseñado exclusivamente para estadios de gran capacidad. Entre los hitos destacados de la gira figura su doble presentación totalmente agotada en el MetLife Stadium de East Rutherford, donde reunió a más de 103.000 espectadores y recaudó 25,3 millones de dólares. De hecho, la función del 18 de septiembre en dicho recinto sumó por sí sola 12,9 millones dólares con 53.283 asistentes, convirtiéndose en el concierto individual con mayor taquilla para una latina en suelo estadounidense.

Otras paradas clave reflejan un éxito de asistencia masivo: el paso por el Sun Bowl de El Paso dejó 13,3 millones de dólares con casi 76.000 boletos vendidos; el Alamodome de San Antonio sumó 9,2 millones de dólares con más de 49.000 asistentes; mientras que en el Gillette Stadium de Foxborough congregó a más de 36.000 personas. Entre estas cuatro ciudades, la gira superó ampliamente los 265.000 boletos vendidos.

Se estima que la etapa estadounidense concluya tras 21 fechas, con proyecciones que apuntan a superar los 200 millones de dólares en ingresos totales. Posteriormente, el tour continuará su ruta internacional por América Latina y Europa.

A la par de este éxito, la artista atraviesa un momento cumbre en las plataformas musicales, tras lograr posicionar su sencillo “BbY WOW” en el sexto lugar del Billboard Hot 100, la ubicación más alta alcanzada en toda su trayectoria en dicho listado.

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