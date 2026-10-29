Derrame cerebral: 6 señales de alerta que pueden salvarte la vida si las reconoces a tiempo

Un mareo que aparece de repente, una sonrisa que se tuerce o una persona que comienza a hablar de manera extraña. Son situaciones que pueden confundirse con cansancio, estrés o un malestar pasajero. Pero también pueden ser las primeras señales de un derrame cerebral.

Este 29 de octubre, Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), las organizaciones de salud buscan transmitir un mensaje sencillo: reconocer los síntomas y pedir ayuda de inmediato puede salvar una vida y reducir las secuelas.

La campaña internacional de 2026, impulsada por la Organización Mundial del Accidente Cerebrovascular (WSO), lleva como lema Every M1nute Counts (Cada minuto cuenta). La razón es contundente: cuando se interrumpe el suministro de sangre al cerebro, la rapidez de la atención puede determinar cuánto daño se produce y qué posibilidades tiene una persona de recuperarse.

Según la WSO, aproximadamente una de cada cuatro personas sufrirá un accidente cerebrovascular a lo largo de su vida. Aunque el riesgo aumenta con la edad, también puede ocurrir en adultos jóvenes.

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Las 6 señales de un derrame cerebral que todos deberíamos conocer

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la American Stroke Association advierten que los síntomas suelen aparecer de manera repentina. No es necesario que se presenten todos al mismo tiempo. Una sola señal puede ser motivo suficiente para llamar al 911.

1. Una sonrisa que se tuerce o un lado de la cara que cae

Una de las manifestaciones más conocidas de un derrame cerebral es la pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en un lado del rostro. La persona puede tener dificultades para sonreír, notar la boca torcida o sentir que una parte de su cara está adormecida.

Una prueba sencilla consiste en pedirle que sonría. Si un lado no se mueve como el otro, es una señal de alarma que requiere atención inmediata.

2. Debilidad repentina en un brazo o una pierna

Alguien puede estar caminando, cocinando o realizando una actividad cotidiana y, de pronto, sentir que pierde fuerza en una extremidad. Para reconocer esta señal, se puede pedir a la persona que levante los dos brazos al mismo tiempo. Si uno cae involuntariamente o no logra mantenerlo elevado, podría estar sufriendo un accidente cerebrovascular.

La debilidad también puede afectar una pierna o todo un lado del cuerpo.

3. Dificultad para hablar o entender una conversación

Una persona que hasta hace unos minutos hablaba normalmente puede comenzar a arrastrar las palabras, utilizar expresiones incoherentes o tener problemas para comprender lo que le dicen.

En algunos casos, sabe perfectamente qué quiere decir, pero no consigue expresarlo. Esta alteración repentina del lenguaje es una de las señales más importantes de un posible derrame cerebral.

4. Visión borrosa, doble o pérdida repentina de la vista

Los problemas visuales no siempre se relacionan con los ojos. Un accidente cerebrovascular puede provocar pérdida súbita de visión en uno o ambos ojos, visión doble o dificultades repentinas para ver con claridad.

Es especialmente importante no minimizar estos síntomas cuando aparecen sin una explicación evidente, incluso si no están acompañados de dolor.

5. Mareos intensos, pérdida del equilibrio o dificultades para caminar

No todos los derrames cerebrales comienzan con la típica parálisis facial. Algunos afectan regiones cerebrales relacionadas con el equilibrio y la coordinación.

Una persona puede sentir un mareo repentino acompañado de inestabilidad, perder la coordinación o tener dificultades para caminar normalmente. Los especialistas advierten que estos síntomas requieren evaluación urgente cuando aparecen de manera súbita, especialmente si se combinan con alteraciones visuales, debilidad u otras señales neurológicas.

6. Un dolor de cabeza repentino y extremadamente intenso

Un dolor de cabeza muy fuerte, de aparición súbita y sin causa conocida, también puede ser una señal de accidente cerebrovascular. Este síntoma puede presentarse particularmente en ciertos tipos de derrame hemorrágico, cuando se rompe un vaso sanguíneo dentro del cerebro o alrededor de él.

No significa que cualquier dolor de cabeza sea un ACV. La señal preocupante es su aparición brusca, su intensidad inusual o la presencia de otros síntomas neurológicos. Los CDC incluyen el dolor de cabeza intenso y repentino entre las señales que requieren asistencia médica inmediata.

Qué hacer si sospechas que alguien está sufriendo un derrame cerebral

Reconocer los síntomas es el primer paso. El segundo es actuar sin perder tiempo. La American Stroke Association recomienda recordar la palabra R.Á.P.I.D.O., que reúne las principales señales de alarma: rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza, impedimento visual y dificultad para hablar. La última letra recuerda que hay que obtener ayuda inmediatamente.

Ante cualquiera de estas señales, los especialistas recomiendan:

Llamar al 911 y explicar que se sospecha un accidente cerebrovascular.

Anotar la hora exacta en que comenzaron los síntomas o la última vez que la persona estaba bien.

No esperar a ver si mejora ni intentar trasladarla por cuenta propia al hospital.

No darle comida, bebidas ni medicamentos por iniciativa propia, incluida la aspirina, ya que algunos ACV son hemorrágicos.

La atención médica temprana permite evaluar qué tratamiento necesita cada paciente. Según el tipo de ACV y sus características, existen tratamientos que pueden reducir el daño cerebral, pero su eficacia depende en buena medida del tiempo transcurrido.

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¿Y si los síntomas desaparecen después de unos minutos?

Este es uno de los errores más peligrosos: creer que, porque la persona recuperó el habla, volvió a caminar normalmente o dejó de sentir debilidad, ya no existe ningún riesgo. Algunos síntomas que desaparecen rápidamente pueden corresponder a un ataque isquémico transitorio (AIT), conocido popularmente como mini derrame cerebral.

Un AIT ocurre cuando el suministro de sangre a una zona del cerebro se interrumpe temporalmente. Aunque los síntomas desaparezcan, puede ser una advertencia de un accidente cerebrovascular posterior.

La American Stroke Association señala que casi una de cada cinco personas que presentan un presunto AIT sufre un ACV en los siguientes 90 días. Por eso, incluso cuando las molestias desaparecen por completo, es necesario buscar atención médica de emergencia.

Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral

Un accidente cerebrovascular puede ocurrir a cualquier edad, pero determinadas condiciones aumentan las probabilidades. Entre los principales factores de riesgo se encuentran la presión arterial alta, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo, la fibrilación auricular y los antecedentes de enfermedades cardiovasculares.

La hipertensión es particularmente importante porque puede dañar los vasos sanguíneos durante años sin provocar síntomas evidentes.

Controlar la presión arterial, realizar actividad física, evitar el tabaco y seguir los tratamientos indicados por un profesional son algunas de las medidas que ayudan a reducir el riesgo.

Día Mundial del ACV 2026: por qué cada minuto cuenta

El mensaje de la campaña internacional de este 29 de octubre es una invitación a aprender algo que puede resultar decisivo en cualquier hogar. Nadie necesita convertirse en especialista para reconocer las señales básicas de un derrame cerebral. Basta con prestar atención a los cambios repentinos en el rostro, la fuerza, el habla, la visión, la coordinación o la aparición de un dolor de cabeza extraordinariamente intenso.

Un derrame cerebral no siempre provoca dolor ni pérdida del conocimiento. Una persona puede permanecer despierta, responder preguntas y aun así estar atravesando una emergencia neurológica.

La diferencia puede estar en alguien que reconoce que algo no está bien y llama al 911 sin esperar.

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