¿Preguntas síntomas a la IA? Estudio detecta errores médicos en más del 20% de respuestas

Cada vez más personas le preguntan a la inteligencia artificial qué puede significar un dolor, una mancha en la piel, una fiebre que no baja o un síntoma que no entienden. Es rápido, cómodo y muchas veces suena convincente. Ahí está el problema.

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Facultad de Salud y Desarrollo Humano (HHD) de Penn State marca un límite claro: los chatbots pueden acertar en muchas consultas de salud, pero todavía se equivocan demasiado como para usarlos como reemplazo de una consulta médica.

Según el análisis, las respuestas generadas por modelos de lenguaje tuvieron una precisión general de 76.2%. Pero la tasa de errores superó el 20%, aproximadamente el doble que la observada en médicos humanos, de acuerdo con los investigadores.

Qué analizó el estudio

El trabajo buscó medir cómo una persona común usa la inteligencia artificial cuando tiene una duda médica. No se trató de un examen idealizado ni de preguntas diseñadas solo para especialistas, sino de consultas parecidas a las que cualquier usuario podría escribir en internet.

Los investigadores organizaron una competencia llamada Diagnose-a-thon en Penn State. Participaron 34 personas, entre profesores, empleados y estudiantes de pregrado y posgrado. En total, presentaron 212 preguntas y respuestas generadas por IA sobre problemas de salud reales e imaginarios.

Los participantes podían elegir entre cuatro modelos: ChatGPT-4o, ChatGPT-3.5, Gemini-1.5 Pro y Llama3-8b. Después, nueve médicos certificados evaluaron la precisión de las respuestas y el posible daño que podían causar, usando una escala de seis puntos.

La IA acertó bastante, pero no lo suficiente

El resultado tiene dos lecturas. La primera es que la IA ya puede responder muchas preguntas médicas básicas con bastante precisión. La segunda, menos cómoda, es que en salud no alcanza con “bastante”.

Los investigadores encontraron que el 76.2% de las respuestas generadas por IA ofrecieron información precisa. Las mejores áreas fueron obstetricia y ginecología, y otorrinolaringología, donde los modelos tuvieron puntuaciones altas de validez y menor riesgo.

Pero el rendimiento cayó en medicina interna, neurología y dermatología. En esas áreas, los modelos mostraron menor validez y mayor posibilidad de respuestas dañinas. Esto importa porque muchas consultas reales empiezan justamente por ahí: dolor persistente, mareos, síntomas neurológicos, lesiones en la piel o malestares difíciles de describir.

Preguntar síntomas a la IA puede ayudar, pero un nuevo estudio advierte sobre errores peligrosos Crédito: Shutterstock

Por qué el error puede ser grave

Un error médico de la IA no siempre significa una frase absurda o fácil de detectar. A veces el problema es más sutil: una respuesta que suena segura, que parece razonable y que deja afuera un dato importante.

Puede minimizar un síntoma que requiere atención urgente. Puede sugerir una causa equivocada. Puede dar una recomendación incompleta. O puede mezclar información correcta con otra que no corresponde al caso.

Ese es uno de los riesgos más difíciles para el usuario común: no siempre sabe distinguir qué parte de la respuesta sirve y qué parte puede llevarlo por mal camino.

La IA funciona mejor en manos de médicos

Los investigadores no plantean que la IA sea inútil. Al contrario: ven oportunidades reales para mejorar la atención médica. Pero el punto es quién la usa y con qué criterio. El estudio sugiere que estas herramientas pueden ser más útiles para profesionales de la salud que para pacientes que buscan diagnosticar sus propios síntomas.

Un médico puede detectar una respuesta incompleta, pedir más datos, corregir una hipótesis o decidir cuándo un síntoma exige atención inmediata. Un paciente, en cambio, puede tomar una respuesta convincente como si fuera una indicación médica.

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Qué preguntas dieron mejores resultados

El equipo observó que las preguntas muy específicas y las consultas de entre 60 y 250 caracteres tendieron a generar respuestas más precisas. Eso no significa que convenga usar la IA para autodiagnosticarse. Pero sí deja una pista útil: las preguntas vagas suelen aumentar el riesgo de respuestas pobres.

No es lo mismo escribir “me duele la cabeza” que explicar la edad, la duración del dolor, los síntomas asociados, los antecedentes y si hubo fiebre, golpes, vómitos, visión borrosa o pérdida de fuerza.

Aun así, ante síntomas intensos, persistentes o nuevos, la recomendación no cambia: hay que consultar a un profesional.

Qué puede hacer un paciente con la IA sin ponerse en riesgo

La IA puede servir para ordenar ideas antes de una consulta. Puede ayudar a preparar preguntas para el médico, entender términos de un informe o armar una lista de síntomas para no olvidarse nada.

También puede ser útil para pedir explicaciones generales: qué significa un análisis, qué preguntas hacer en una cita, qué señales de alarma conviene vigilar o cómo prepararse para un estudio.

Lo que no debería hacer es reemplazar una evaluación clínica. La IA no revisa al paciente, no escucha el corazón, no palpa el abdomen, no ve una lesión real en contexto y no conoce toda la historia médica salvo que el usuario la cuente bien.

Qué dicen otros estudios

El trabajo de Penn State no es el único que pide cautela. Un estudio publicado en BMJ Open analizó cinco chatbots populares y encontró que la mitad de las respuestas a preguntas de salud basadas en evidencia fueron “algo” o “muy” problemáticas. Los investigadores advirtieron que el despliegue de estos sistemas sin educación pública ni supervisión puede amplificar la desinformación médica.

Otro estudio liderado por la Universidad de Oxford y publicado en Nature Medicine concluyó que los modelos de lenguaje no mejoraron las decisiones de usuarios comunes frente a métodos tradicionales, como búsquedas online o criterio propio. El problema, según los investigadores, es que los modelos pueden dar respuestas inconsistentes y los usuarios no siempre saben qué información deben aportar para recibir una orientación útil.

La conclusión incómoda

La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana, también en salud. La gente la usa y la va a seguir usando. Negarlo no sirve. Pero tratarla como un médico disponible las 24 horas es otra cosa. El estudio muestra que puede orientar, pero también puede fallar en momentos donde el error pesa más que en cualquier otro tema.

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