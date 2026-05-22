¿Puedes confiar en la inteligencia artificial para preguntas de salud?





Dónde buscar respuestas en la nueva era de la IA

Los sistemas de IA son conocidos por “alucinar”, generando información científica falsa pero que suena creíble.

By Kevin Loria

Consultar al Dr. Google ya no es lo mismo de antes. En lugar de mostrar una lista de enlaces que facilita identificar las fuentes de información, la mayoría de las búsquedas ahora brindan primero una respuesta o un resumen generado por inteligencia artificial (IA).

La IA utiliza enormes cantidades de datos para crear respuestas casi humanas a preguntas o solicitudes. Y al menos el 17% de los adultos plantea preguntas de salud al menos una vez al mes a chatbots como ChatGPT—que permiten interactuar directamente con sistemas de IA—, incluido el 10% de las personas de 65 años o más, según una encuesta de 2024.

La IA puede ser útil, afirma Ateev Mehrotra, médico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island. “Pero hay casos en los que la información es inexacta”, afirma, “y a los usuarios les resulta difícil saber cuáles son”.

3 razones para ser cauteloso

Las falsedades pueden ser difíciles de detectar. Los sistemas de IA son conocidos por “alucinar”, es decir, generar información científica falsa pero aparentemente creíble. Además, pueden resultar convincentes incluso cuando están equivocados. Según un estudio de 2025, las personas a menudo no logran distinguir entre una respuesta generada por IA y la de un médico. Y, con frecuencia, califican las respuestas de la IA como mejores, aunque sean menos precisas.

Una respuesta podría no aplicarse a tu caso. Un chatbot de IA no te conoce, dice la doctora Kisha Davis, MD, presidenta electa de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, así como directora de salud del condado de Montgomery, Maryland. No conoce tus condiciones de salud específicas ni tu historial familiar. Puede generar consejos basados en un estudio médico válido, pero esos consejos podrían no ser relevantes para tu caso, señala. Esto es especialmente cierto para las personas que están subrepresentadas en la investigación médica, como las mujeres y los miembros de grupos minoritarios.

Tu información personal podría no estar protegida. Los sistemas de IA no están sujetos a las mismas leyes de privacidad que el consultorio de tu médico. La información que proporciones podría ser utilizada por la empresa propietaria del sistema o quedar expuesta en una filtración de datos.

Cómo usar la IA de manera inteligente

Un estudio de 2026 encontró que, cuando se les proporcionaban todos los datos sobre un caso médico específico—como un dolor de cabeza repentino e intenso en una persona joven y sana—, los modelos de IA generalmente lograban identificar una afección relevante. Sin embargo, su desempeño fue menor cuando personas comunes conversaban con estos sistemas sobre los mismos casos, ya que los participantes compartían información incompleta.

3 pasos pueden marcar la diferencia. Primero, en tu búsqueda, indícale al chatbot que se base únicamente en información proveniente de grandes instituciones médicas, sitios web gubernamentales y estudios publicados en revistas médicas de prestigio. Segundo, sigue los enlaces (que a menudo aparecen en notas al pie) para confirmar si las fuentes son confiables y si el resumen es preciso, dice Davis. Tercero, habla con tu médico sobre lo que encuentres.

“Sé escéptico”, advierte Mehrotra. Aunque los modelos de IA están mejorando, todavía pueden cometer errores o exponerte a riesgos. Verifica lo que aprendas antes de actuar en función de esa información.

Sitios web en los que puedes confiar

Si tienes dudas sobre tu salud, lo ideal es que consultes a tu médico, dice Davis. Pero si buscas respuestas en línea, limítate a sitios web confiables. Estos incluyen:

Sitios web oficiales del gobierno, como NHS Inform y MedlinePlus.

Bibliotecas de salud en línea de importantes instituciones de investigación médica, como la Clínica Mayo y la Cleveland Clinic.

Sitios afiliados a grupos profesionales de médicos, como la Academia Estadounidense de Médicos de Familia y la Sociedad Estadounidense de Geriatría.

Sitios web de organizaciones sin fines de lucro de salud de renombre, como la Sociedad Estadounidense del Cáncer y la Asociación Estadounidense del Corazón.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de mayo de 2026 de Consumer Reports On Health.

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