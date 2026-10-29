Fallece el actor Patrick Stewart, el profesor Xavier de ‘X-Men’

Sir Patrick Stewart falleció el 28 de octubre del presente año, según confirmó la familia a través de su cuenta de Instagram oficial. Hollywood y el mundo del teatro, sin lugar a dudas, están de luto. El actor es reconocido por un sinfín de personajes icónicos en la industria; dos de sus más emblemáticos en el cine son el capitán Jean-Luc Picard en el universo ‘Star Trek’ y el profesor Xavier del mundo de los “X-Men” de Marvel.

En el post compartido en sus redes sociales también se hace el siguiente llamado: “En lugar de flores, se pueden realizar contribuciones conmemorativas al “Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund” y a los recursos para cuidadores de la “Alzheimer’s Foundation of America”.

Su fallecimiento, aparentemente, ha sido como consecuencia de complicaciones de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según informó su portavoz, Kelly Bush Novak.

Como actor, trabajó muchísimo en el mundo del teatro. Le dio vida a Shakespeare y estuvo mucho más tiempo frente al público, disfrutando del aplauso y la reacción instantánea que solo se obtiene en las tablas. Ahí pudo ser Claudio, Macbeth y más.

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