¿De qué murió Otto Sirgo? Su hija destapa la causa y su última voluntad

La escena actoral en México se conmocionó con el inesperado fallecimiento del histrión Otto Sirgo, quien durante más de cinco décadas formó parte de importantes proyectos de TelevisaUnivision, como “Niña amada mía”, “Rosa Salvaje”, “Un gancho al corazón” y “Por ella soy Eva”.

En medio de la ola de condolencias que el público y varios artistas han hecho llegar a la familia del actor, su hija Valerie Sirgo ha roto el silencio sobre el fallecimiento, compartiendo detalles de cómo vivió sus últimos días y dónde descansarán sus restos.

En un encuentro con la prensa, la también actriz indicó que el deceso se derivó de complicaciones cardiacas. “Su corazoncito, fue su corazoncito. Pero se fue en paz y se fue muy tranquilo, muy tranquilo; prácticamente dormido”, señaló.

En este sentido, destacó que sus seres queridos estuvieron junto a él en las horas previas a su despedida: “Estuvimos ahí con él, lo estuvimos acompañando hasta el último momento”, recalcó.

Al ser cuestionada sobre dónde descansarán sus restos, Valerie Sirgo confirmó que tras la cremación se buscará cumplir la última voluntad del actor: “Que lanzáramos sus cenizas en el Popocatépetl subidos en un helicóptero”, destapó. “Obviamente dijimos que sí con mucho gusto, pero trataremos de llegar lo más cerca posible a pie”.

De acuerdo con la hija de Otto Sirgo, la familia buscará cumplir este deseo y convertirlo en un momento especial de despedida que se mantenga fuera de los reflectores.

“Le gustaban mucho los volcanes, era una vista que disfrutaba mucho y eso siempre lo expresó. Le gustaba mucho la vista del Popocatépetl siempre. Cuando viajaba algunos vuelos pasan por encima, tomaba fotos y compartía las vistas que había visto desde allá arriba”, finalizó la joven.

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