Revelan video de Presley Gerber en un centro de rehabilitación horas antes de su muerte.

El fallecimiento de Presley Gerber, hijo mayor de la modelo Cindy Crawford, conmocionó al mundo del entretenimiento el pasado 20 de septiembre. A solo unas semanas de este hecho, ha salido a la luz un video que muestra al famoso durante las horas previas a su muerte, presentando un panorama más detallado a la investigación que se mantiene en curso.

Las imágenes difundidas por TMZ dejan ver al modelo recorriendo las instalaciones del centro de rehabilitación en el que se internó. Al momento de la grabación, Presley Gerber portaba una camiseta blanca sin mangas que dejó al descubierto sus tatuajes, unas gafas negras y una cadena plateada.

Dicho clip, según se especifica a través del portal, habría sido filmado alrededor de las 22:00 hrs.

Además de generar revuelo por tratarse de las últimas imágenes del modelos Presley Gerber con vida, este añadió leña al acalorado debate que se generó en redes sociales por su presunto estado bajo los efectos de sustancias.

¿El motivo? Fuentes citadas por el portal estadounidense afirman que el modelo recayó en el consumo de drogas durante la tarde del sábado previo a su deceso, por lo que optó por buscar ayuda a su tutor/acompañante de sobriedad, quien se movilizó para propiciar su ingreso a la residencia de apoyo.

Esta misma persona habría advertido al personal del centro Resolutions Living que Gerber había consumido drogas. No obstante, tras su ingreso, Presley habría continuado consumiendo sustancias dentro de la propiedad, lo que explicaría su comportamiento en el video difundido recientemente.

Pese a esta serie de reportes, la causa de muerte continúa bajo la evaluación del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. Se espera que esta se confirme en los próximos días.

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