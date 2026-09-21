¿Cómo fueron los últimos días de Presley Gerber antes de morir?

El mundo del espectáculo y la moda se encuentra en luto tras la repentina muerte de Presley Gerber a los 27 años. El joven modelo, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció el domingo por la mañana en un centro de tratamiento de adicciones ubicado en Santa Mónica, California.

Según fuentes cercanas consultadas por Page Six, las semanas previas a su fallecimiento estuvieron marcadas por comportamientos que encendieron las alarmas de su entorno. Quienes lo trataron recientemente aseguraron que “algo no estaba bien” en su energía y que el modelo lucía notablemente distante.

Gerber enfrentaba una persistente crisis de identidad e incertidumbre sobre su rumbo profesional y personal. “Sentía que le faltaba un propósito en la vida. No había encontrado realmente su lugar y no sabía a dónde quería ir ni qué quería hacer”, detalló una fuente de su círculo íntimo.

Pese a haber construido una incipiente carrera en las pasarelas siguiendo los pasos de su madre y de su hermana menor, Kaia Gerber, el joven batallaba con problemas de autoestima e inseguridades profundas. A esto se sumaba una larga lucha contra el consumo de sustancias, un tema del que había hablado públicamente en el pasado al mencionar sus experiencias con el alcohol, analgésicos, opioides, ansiolíticos y ketamina.

Criado en el entorno exclusivo pero aislado de Malibú, un amigo cercano señaló lo complejo que resultaba ese ambiente para los adolescentes, donde el acceso a las drogas se convertía en una tentación constante frente a la soledad. Sin embargo, en sus últimos días, Presley mostró un deseo genuino de recuperarse. Mantuvo un contacto con su familia —especialmente con su padre— e ingresó por iniciativa propia al centro de rehabilitación durante el fin de semana para buscar ayuda profesional.

Lamentablemente, el domingo a las 9:45 am, los paramédicos declararon su fallecimiento en el lugar tras atender una llamada de emergencia por paro cardíaco y una posible sobredosis. Las autoridades del Departamento del Médico Forense de Los Ángeles indicaron que no hay sospechas de crimen y que las causas exactas del deceso se determinarán tras completar los estudios toxicológicos.

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